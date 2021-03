Czy dzięki pandemii biznes będzie bardziej ludzki, mniej excelowy?

AGIS rozpoczął opiekę nad 11 retail parkami Napollo. Retail parki to bardzo „zapracowane obiekty” w pandemii. Jakie wyzwania czekają drużynę AGIS?

Agnieszka Kamińska, prezes AGIS Managment Group: Pamiętajmy, że retail parki to nie tylko zamknięta część sklepów dotkniętych wprowadzonymi obostrzeniami. To także pozostające otwarte sklepy spożywcze, drogerie czy też apteki, a nawet one nie funkcjonują w oderwaniu od reszty obiektu budowlanego. Całość projektu obsługiwana jest przez sieć serwisów mobilnych AGIS zarządzanych ze stacjonarnego centrum monitorowania awarii 24h. Z naszego punktu widzenia w pewnym sensie pandemia nie wpływa na standardowe wyzwania stojące przed należytym świadczeniem usług FM. Budynki, jeżeli mają swoje „objawy chorobowe” w postaci usterek i awarii, to w znacznym stopniu są one niezależne od tego, jakie rząd wprowadzi obostrzenia. One muszą cały czas być sprawne i gotowe do otwarcia. Poza tym pamiętajmy, że mniejsza ilość osób odwiedzających sklepy, czy też częściowe zamknięcie powierzchni sprzedażowych to też czas gdy można przeprowadzać niejednokrotnie odkładane remonty lub modernizacje.

Czy wyraźne spadki popytu na usługi w takich sektorach jak: hotelarstwo i centra handlowe kompensowane są przez produkcję i logistykę?

Oczywiście te zmiany rynkowe są dla wszystkich wyraźne i odczuwalne, ale pamiętajmy, że mówimy o tym, jak one wpływają na rynek usług związanych z obsługą nieruchomości. Zamknięcie 100 hoteli nie spowoduje, że następnego dnia pojawi się 100 nowych centrów logistycznych wymagających obsługi. Jednak wzrost obrotów i operacji logistycznych, choćby związanych z dużym wzrostem sprzedaży e-commerce sprawia, że ta przysłowiowa brama staje się jeszcze bardziej krytycznym elementem wpływającym na łańcuch dostaw. Odpowiadając na pytanie - popyt na nasze usługi nie przekłada się proporcjonalnie, ale zdecydowanie może wpływać na zapotrzebowanie na nie poprzez większe wymagania logistyki związane z usługami firm FM. Dopiero w ten sposób – poprzez jakość świadczonych przez AGIS usług – wpływa na popyt, jaki dostrzegamy.

