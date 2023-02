W kampanii „Tworzymy przestrzenie przyjazne ludziom i środowisku” ROBYG otwarcie prezentuje swoją misję i wartości. Film jest opowieścią o ludziach, środowisku i odpowiedzialnym zarządzaniu biznesem. Nakreśla działalność grupy ROBYG, obrazując obszary wpływu, które już wcześniej zostały przedstawione w strategii i raporcie ESG za 2021 r.

Deweloper podkreśla, że najważniejsze dla niego jest, aby tworzyć przyjazne osiedla dla całych społeczności, które przyczynią się do budowania więzi między ludźmi i środowiskiem. Działanie z troską, wsparciem i odpowiedzialnością – to nie puste slogany, ale wartości, które mają odzwierciedlenie w licznych działaniach dewelopera.

Bardzo się cieszę, że powstał film, który w niecałych dwóch minutach wyraźnie pokazuje najważniejsze założenia naszej działalności. Jestem również niezmiernie dumny, że pomysł wyszedł od naszych pracowników, którzy na co dzień także żyją według wartości ROBYG . Razem dajemy więcej, ale przede wszystkim razem działamy w sposób świadomy - zrównoważone budownictwo i odpowiedzialne prowadzenie biznesu to priorytety w dzisiejszych, jakże niestabilnych czasach. Nie zależało nam na wystudiowanym filmie z profesjonalnymi aktorami i skomplikowanym scenariuszem, bo dla nas najważniejsza jest autentyczność i szczerość. Nasi pracownicy postanowili sami wystąpić w tym obrazie, pokazać nasze działania swoimi oczami i to jest w tym wszystkim najcenniejsze – mówi Eyal Keltsh , Prezes Zarządu ROBYG .

Obecnie jesteśmy w szczególnym momencie. Mamy już za sobą publikację naszego pierwszego raportu ESG za rok 2021 i pracujemy nad kolejnym. Myślę, że to dobry czas, aby właśnie poprzez takie kampanie jak ta, zacząć edukować i zwracać szczególną uwagę na to, co prezentujemy w naszych raportach – na realizację ludzkich potrzeb przy jednoczesnym minimalizowaniu naszego wpływu na środowisko. Wierzę, że film „Tworzymy przyjazne przestrzenie” zwróci szczególną uwagę odbiorców i uwrażliwi ich na wspomniane tematy – mówi Anna Wojciechowska, Head of ESG, ROBYG.