Czy rynek maszyn budowlanych obudzi się po pandemii COVID-19?

Choć pojawienie się COVID-19 zauważalnie wpłynęło na światowe perspektywy gospodarcze, to branża budowlana pozostawała stosunkowo odporna. Jest jedną z tych, które mogą funkcjonować w ograniczonych przez pandemię warunkach. Dotychczasowe prognozy pokazywały, że branża miała wzrosnąć o 0,5 proc., nie sposób jednak nie zauważyć, że w wielu aspektach zaczyna słabnąć.

Polska należy jednak do krajów z największym spadkiem produkcji w budownictwie w 2019 roku (5,5 proc.). Dalej są jedynie Belgia (6,5 proc.) i Hiszpania (6,2 proc.). Niektóre rynki notują natomiast wzrosty. W Rumunii wynoszą one ponad 23 proc., a w Czechach ponad 6 proc. Szacuje się, że do 2022 r. branża będzie musiała stawić czoła mniejszemu popytowi na usługi budowlane. W sektorze inwestycji prywatnych będą obserwowane większe spadki, ale zostanie to zbalansowane przez wyższy poziom zamówień publicznych.

Kondycja przemysłu maszyn budowlanych – spycharki, układacze rur, koparki, ładowarki

Analizując dane dotyczące popytu na spycharki na rynku globalnym oraz rynek europejski dla ładowarek i koparek można zauważyć kilka prawidłowości.

Na koniec czerwca br. AEM przedstawiło znaczący spadek popytu dla spycharek i układaczy rur sięgający nawet 27 proc. (w porównaniu do 2019 r.). Dla Afryki i Bliskiego Wschodu, Południowej Azji, czy Polski średni spadek wyniósł ok. 41 proc.

- Przewidywania dla rynku koparek na 2020 r. pokazują 10 proc. spadek popytu porównując do 2019 r. Zmniejszyło się także zapotrzebowanie na koparki na rynku europejskim - o 13 proc. Kolejne miesiące to kolejny trend spadkowy, gdyż ożywienie gospodarcze po koronawirusie spodziewane jest najwcześniej w czwartym kwartale - mówi Artur Dwojak, Country Manager Poland, Liugong Dressta Machinery.

Jeśli chodzi o ładowarki, prognoza na 2020 r. przewiduje spadek o 20 proc. w stosunku do roku ubiegłego. Na koniec czerwca br., AEM podało dane mówiące o 22 proc. spadku zapotrzebowania na ładowarki na rynku europejskim.

Co może ożywić rynek?

Na pewno istotna jest transformacja cyfrowa, która pozwoli zwiększyć wydajność. Nowe zaawansowane technologie, takie jak sztuczna inteligencja, pomogą wzbogacić cały proces, poczynając od projektowania poprzez składanie ofert, prace budowlane, aż po przekształcenie modelu biznesowego. Aby poprawa wydajności była naprawdę zauważalna, cyfryzacja powinna objąć cały cykl budowlany, w tym łańcuch dostaw. Firmy mogą dążyć do tego, aby stać się platformami integrującymi usługi od różnych dostawców. Dodatkowo pracownicy powinni być na bieżąco szkoleni z korzystania z najnowszego sprzętu i narzędzi cyfrowych.

1

2