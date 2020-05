Dekpol podsumował rok. Przyszłość pod znakiem umiarkowanego optymizmu

- W ubiegłym roku dużo uwagi przyłożyliśmy do reorganizacji Grupy. Z początkiem 2019 roku działalność deweloperska została wydzielona do spółki zależnej Dekpol Deweloper. W 2020 roku, konsekwentnie realizując strategię reorganizacji, wydzieliliśmy segment produkcji osprzętu do maszyn budowlanych do nowego podmiotu wchodzącego w skład Grupy. Z dniem 1 stycznia 2020 roku Spółka Dekpol Steel rozpoczęła swoją działalność operacyjną. Do osiągnięcia docelowej struktury Grupy pozostaje nam jeszcze wydzielenie segmentu Generalnego Wykonawstwa, które planujemy przeprowadzić w najbliższej przyszłości. Jednocześnie Dekpol S.A. realizować będzie funkcję zarządzającego podmiotami z Grupy Kapitałowej. Działania reorganizacyjne mają na celu zwiększenie efektywności zarządzania Grupą Dekpol oraz skupienie się na realizacji dalszych planów rozwojowych – podkreślił Mariusz Tuchlin, Prezes Zarządu Dekpol S.A.

W obszarze produkcji osprzętów do maszyn budowlanych 2019 rok zakończył się wzrostem przychodów o 25% w stosunku do roku poprzedniego, zwiększając również w znaczącym stopniu wygenerowany zysk netto. Wyniki te jednoznacznie potwierdzają przyjętą politykę rozwoju i zwiększanie efektywności produkcji. Dekpol Steel w kolejnych latach zakłada dynamiczny rozwój, zarówno na rynku krajowym, jak również na międzynarodowym.

W zakresie działalności deweloperskiej realizowane były projekty obejmujące zarówno budowę osiedli mieszkaniowych, osiedli domów jednorodzinnych, luksusowych apartamentowców, jak również condo i aparthoteli. Charakterystyczne dla 2019 roku było zwiększenie udziału sprzedaży projektów o wyższym prestiżu i standardzie adresowanych do bardziej wymagających klientów.

W zakresie usług generalnego wykonawstwa na koniec 2019 roku Dekpol realizował kontrakty dla podmiotów zewnętrznych o łącznej umownej wartości ponad 432 mln zł netto. Na koniec 2019 roku backlog w znaczącym stopniu pokrywał zakładane poziomy wykonawcze roku 2020. Obecnie negocjowane i podpisywane są kolejne kontrakty pozwalające na realizację strategii zrównoważonego rozwoju.

- W perspektywie kolejnych okresów jesteśmy umiarkowanymi optymistami. Pomimo negatywnego wpływu epidemii na otoczenie biznesowe nie widzimy istotnej niepewności w zakresie kontynuacji prowadzenia naszej działalności. W związku ze stabilną sytuacją finansową Grupy Dekpol nie identyfikujemy także istotnego zagrożenia związanego z wpływem rozwoju epidemii koronawirusa na płynność spółek z grupy - dodał Mariusz Tuchlin.

Działalność deweloperska będzie się koncentrować na realizacji wysokomarżowych projektów i systematycznej poprawie osiąganych wyników finansowych. W kolejnych latach planowane jest rozszerzenie działalności na rynek warszawski oraz wrocławski poprzez realizację nowych inwestycji komercyjnych oraz mieszkaniowych w atrakcyjnych lokalizacjach. Posiadany bank ziemi umożliwia wprowadzenie do oferty ponad 5 tys. lokali o łącznym PUM wynoszącym ponad 230 tys. mkw.