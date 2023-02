Centralne Biuro oraz laboratorium kryminalistyczne. To nowe inwestycje, które pomorska firma Dekpol Budownictwo zrealizuje dla poznańskiej policji.

Dekpol zrealizuje inwestycję budowlaną dla policji w Poznaniu.

Powstanie centralne biuro i laboratorium kryminalistyczne.

Budynki powstaną przy ulicy Taborowej i przy ulicy Mansfelda.

Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości powstaje przy ulicy Taborowej, gdzie w przeszłości znajdowały się koszary Wojsk Taborowych 7 Pułku Strzelców Konnych Wielkopolskich. Celem realizacji jest przebudowa znajdującego się tam zabytkowego obiektu, rozbudowanie go i dostosowanie do pracy policjantów. Budynek będzie miał ok. 3,5 tysiąca mkw całkowitej powierzchni.

- To wymagający projekt, ponieważ pracujemy na historycznym budynku, który potrzebuje szczególnego traktowania i zabezpieczenia. Mamy jednak doświadczenie w tego typu realizacjach i dokładamy starań, by zadbać o najmniejszy szczegół. Prace rozpoczęliśmy od drobiazgowego demontażu elementów wewnętrznych: instalacji, stolarki i okładziny, jak i zewnętrznych, w tym zadaszenia i elewacji. Następnie przystąpimy do realizacji nowych części - mówi Mariusz Niewiadomski, dyrektor operacyjny z Dekpol Budownictwo.

Budynek powinien być gotowy za około 9 miesięcy.

Nowoczesne Laboratorium

Laboratorium kryminalistyczne powstanie z kolei na poznańskich Jeżycach przy ul. Mansfelda, w sąsiedztwie Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Do obiektu przeniosą się specjalistyczne pracownie i policyjni eksperci.

Laboratorium kryminalistyczne spełnia szereg ważnych funkcji w codziennej pracy mundurowych. To właśnie tam wykonywane są liczne badania w ramach prowadzonych śledztw, m.in. śladów biologicznych z wykorzystaniem analizy DNA czy identyfikacji środków odurzających lub materiałów wybuchowych. Gromadzona jest też dokumentacja, m.in. zbiory niezidentyfikowanych linii papilarnych. Warto dodać, że w poznańskim laboratorium znajduje się najnowszej generacji sprzęt, który na podstawie jednej kropli krwi jest w stanie podać szereg informacji o podejrzanym: od koloru oczu i włosów po pochodzenie biogeograficzne. Poza Polską, dysponuje nim tylko 5 krajów na świecie.

Budowa nowego laboratorium w Poznaniu potrwa dwa lata.

