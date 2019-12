Dekpol zwiększa przychody i zyski

Dekpol opublikował wyniki finansowe za trzy kwartały 2019 roku, zgodnie z którymi skonsolidowane przychody wzrosły w ujęciu r./r. o 7 proc. do 611,7 mln zł. Grupa kapitałowa specjalizująca się w generalnym wykonawstwie, działalności deweloperskiej oraz produkcji osprzętu do maszyn budowlanych wypracowała w tym okresie 24,2 mln zł zysku netto.

Grupa Kapitałowa Dekpol w pierwszych trzech kwartałach 2019 r. osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 611,7 mln zł, czyli o 7% więcej niż rok wcześniej. W pierwszych dziewięciu miesiącach tego roku wypracowała 24,2 mln zł zysku netto, co oznacza poprawę r./r. o blisko 9%. Wartość kapitałów własnych od początku roku wzrosła z kolei o 12,6% do 215,7 mln zł.

- Jesteśmy zadowoleni z tempa wzrostu wszystkich naszych segmentów biznesowych. Ostatnio podjęliśmy decyzję o rozpoczęciu kolejnego - po wyodrębnieniu działalności deweloperskiej - etapu reorganizacji i zmian zasad zarządzania firmą. Obecnie planujemy przeniesienie zorganizowanych części przedsiębiorstwa, obejmujących działalność Departamentu Generalnego Wykonawstwa oraz Produkcji Osprzętu do Maszyn Budowlanych, do spółek celowych. Chcemy w ten sposób wprowadzić system zarządzania dopasowany do zwiększającej się skali działalności - podkreślił Mariusz Tuchlin, Prezes Zarządu Dekpol S.A.

W ramach Generalnego Wykonawstwa Grupa Kapitałowa na koniec września br. realizowała kontrakty dla podmiotów zewnętrznych o łącznej umownej wartości 380 mln zł netto. Do wykonania pozostawały projekty liczące ponad 100 mln zł netto. Dodatkowo wartość projektów deweloperskich z terminem realizacji po 30 września br., obsługiwanych w ramach zleceń wewnątrzgrupowych, wynosiła ponad 150 mln zł netto.

Z kolei Departament Produkcji Osprzętu Do Maszyn Budowlanych w okresie trzech kwartałów br. osiągnął 34% wzrost obrotów w ujęciu r./r., przy jednoczesnym znacznym zwiększeniu zysku netto. Efekty przyniosła konsekwentnie realizowana polityka optymalizacji i standaryzacji procesów produkcyjnych. Tworzenie technologii na poszczególne osprzęty związane jest z wdrażaniem nowego systemu ERP niezbędnego do prawidłowego zarządzania produkcją.

W sierpniu br. Dekpol uzyskał kolejny certyfikat autoryzowanego dostawcy OEM do producenta największych na świecie koparek dedykowanych do kopalni odkrywkowych. Od 2020 roku Departament Produkcji Osprzętu rozpocznie wytwarzanie i dostarczanie łyżek o wadze ponad 20 ton, zarówno przedsiębiernych, jak i podsiębiernych. - Autoryzacja dla tak wymagającego odbiorcy jest dowodem wysokiej oceny poziomu zaawansowania technologicznego jak również jakościowego naszych produktów – dodał Mariusz Tuchlin. Na podstawie analizy branży maszyn budowlanych na rynku światowym oraz panujących trendów Dekpol podjął decyzję o przywróceniu produkcji łyżek do mini i midi koparek. Ponowne uruchomienie linii do łyżek kompaktowych będzie oparte na w pełni zautomatyzowanych i powtarzalnych procesach gwarantujących osiągnięcie wysokiej marży.

W ramach segmentu deweloperskiego Grupa Dekpol utrzymuje stabilną pozycję na rynku. Od stycznia do września br. kontraktacja w rozumieniu umów przedwstępnych, deweloperskich oraz rezerwacyjnych wyniosła 314 lokali względem 452 rok wcześniej. W przychodach trzech kwartałów br. zanotowano sprzedaż 372 mieszkań, w porównaniu do 349 przekazanych w analogicznym okresie poprzedniego roku. Na koniec września br. w ofercie sprzedażowej pozostawało 260 lokali.