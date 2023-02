Rynkowa niepewność nie ominęła firm oferujących usługi Design&Build, ale nadszedł czas powrotu na właściwe tory. - Wiemy, że będzie to mocny rok. Pełen wyzwań, ale też nowych perspektyw i możliwości - mówi Samir Tiliouine, współtwórca LSD.STUDIO.

LSD.STUDIO to firma projektowo-realizacyjna, która od ponad 10 lat wspiera wiele polskich i zagranicznych marek.

Obszar działań pracowni to głównie rynek retail, gastronomia, usługi i przestrzenie biurowe.

LSD.STUDIO oferuje współpracę i doradztwo podczas całego procesu przebiegu inwestycji: od opracowania autorskiego projektu koncepcyjnego, przez wielobranżowy projekt wykonawczy, aż po całościową realizację „pod klucz”.

Ostatnie miesiące nie był łatwe dla nieruchomości komercyjnych, a co za tym idzie, dla wszystkich uczestników rynku. Na skutek inflacji i wydarzeń za wschodnią granicą zagraniczne marki mocno ograniczyły lub nawet zupełnie zrezygnowały z inwestycji w naszym kraju.

Szczególnie w pierwszej połowie ub.r. na rynku królowała niepewność i zachowawczość. Dopiero jesienią zaczęło się to zmieniać, a inwestorzy wyraźnie wracali do nadrabiania przestojów z pierwszych dwóch kwartałów.

Niepewna sytuacja miała znaczący wpływ na destabilizację cen materiałów budowlanych, a w konsekwencji cen gotowych usług. Zdecydowane zmniejszenie ilości pracowników sektora budowlanego pochodzących np. z Ukrainy, którzy przez ostatnie lata mocno definiowali standardy cenowe na rynku – wpłynęło na wzrost cen w obszarze usług wykonawczo-instalacyjnych. Na pełną stabilizację rynku w tym zakresie będziemy musieli zaczekać minimum dwa lata.

- W branży projektowej zachodzące zmiany widoczne są już od dłuższego czasu. Nasi klienci są coraz bardziej wymagający, ale też świadomi tego, co robimy i jakie przełożenie ma nasza praca na rozwój ich biznesu - mówi Samir Tiliouine, CEO, współzałożyciel i współwłaściciel krakowskiej pracowni projektowo-realizacyjnej LSD.STUDIO.

Dwa trendy, dwa bieguny

Od dłuższego czasu obserwujemy dużą polaryzację rynku, która w przełożeniu na plany rozwojowe marek sieciowych objawia się dwoma silnymi trendami - mówi Samir Tiliouine.

Samir Tiliouine, CEO, współzałożyciel i współwłaściciel LSD.STUDIO. mat.pras.

Pierwszy pokazuje dążenie do znacznych optymalizacji kosztów, co ma odzwierciedlenie także w metrażach wynajmowanych lokali. Standardy wyposażenia punktów sprzedaży ulegają uproszczeniu, a wyjściowe materiały użyte do produkcji mebli i elementów wykończeniowych zostają zastąpione tańszymi i łatwiej dostępnymi odpowiednikami.

- Marki idą na znaczące ustępstwa, by zyskać środki na dalszą ekspansję. Firmy z tego sektora o wiele bardziej opierają swoją skuteczność sprzedaży na promocjach cenowych i starają się być jak najbardziej dostępne, także w wymiarze ilości swoich punktów, i to pomimo zdecydowanego wzrostu ilości transakcji dokonywanych drogą internetową - mówi Samir Tiliouine.

Drugi trend - jak twierdzi - pokazuje zdecydowanie odmienne podejście.

Marki dążące do większego podkreślenia jakości swoich produktów, które konsekwentniej skupiają się na promowaniu wartości ważnych dla młodszych klientów (pokolenie „Z”), czyli stawiają na politykę zrównoważonego rozwoju, fair trade i wszelkich trendów pro-eco, tworzą nowe przestrzenie o wyższym standardzie materiałowym i estetycznym - wyjaśnia Samir Tiliouine.

- W nowo realizowanych lokalach pojawiają się naturalne materiały o wysokiej jakości, wnętrza są zdecydowanie bardziej przemyślane i zjawiskowe. Emanują jakością i ponadczasową estetyką. Kładzie się większy nacisk na indywidualny charakter brandu, często odwołując się do jego lokalnych, niepowtarzalnych wartości - mówi. - Marki dzięki temu zaczynają być o wiele bardziej wyraziste i konsekwentne, a deklarowane przez nie wartości znajdują pokrycie w ich działaniach.

Restauracja Tutti Santi w Łodzi, projekt LSD.Studio.

Rynek krajowy był w tym roku bardzo kapryśny: z jednej strony klienci przez ponad pół roku byli mocno zachowawczy i ciężko było od nich uzyskać wiążące deklaracje w kwestii planowanych otwarć, z drugiej strony - w drugiej połowie roku zależało im na nadrobieniu zaległości, przez co musieliśmy znacznie podkręcić tempo projektowania i realizacji zaplanowanych inwestycji.

Nowa rzeczywistość, nowe cele

Niestabilna sytuacja wymogła na wielu firmach skierowanie większej uwagi poza obszar Polski.

- To pozwoliło nam odświeżyć kontakty wśród kontrahentów za granicą i mocniej rozwinąć dział związany z realizacją projektów dla marek sieciowych, szczególnie uwzględniając te, które planują swoją ekspansję poza granice Polski - przyznaje szef LSD.STUDIO.

Dzięki naszym zagranicznym partnerom wprowadziliśmy jedną z marek, z którą współpracujemy, na rynek węgierski i rumuński, a na kolejny rok mamy jeszcze szersze plany dotyczące kolejnych państw Europy Środkowej, Niemiec, Szwajcarii czy Austrii - mówi Samir Tiliouine.

Jak przyznaje także, ten nieprzewidywalny pod względem realizacji inwestycji czas wymagał optymalnego planowania i dobrego zarządzania budżetem oraz ludźmi.

- W naszym zespole zaowocowało to zdecydowanym powiększeniem działu inwestycji, dzięki czemu jesteśmy bardzo dobrze przygotowani na realizację zadań w tym roku. Stworzyliśmy i zweryfikowaliśmy kolejne ekipy wykonawcze, dzięki czemu równoległe prowadzenie kompleksowych realizacji nie stanowi dla nas wyzwania - podsumowuje Samir Tiliouine.

