Jak w ostatnich latach zmieniły się oczekiwania wobec usług Facility Management i co czeka branżę w najbliższych miesiącach - o tym mówi Jakub Peruń, dyrektor operacyjny w Samsic Polska.

Przez ostatnie trzy lata rynek nieruchomości, a co za tym idzie, usługi mu towarzyszące, w tym sektor Facility Management przeszły ogromną rewolucję.

Pandemia COVID-19 zrewidowała ludzkie zachowania nie tylko w sferze prywatnej ale również zawodowej. Dbałość o zdrowie, bezpieczeństwo pracy oraz jej komfort stały się dla wszystkich priorytetem.

Wprowadzenie modelu hybrydowej lub zdalnej pracy rozluźniło stosunki międzyludzkie oraz sprawiło, że kompleksy biurowe i centra handlowe opustoszały na kolejne miesiące.

Na co obecnie zwracają największą uwagę właściciele oraz najemcy obiektów handlowych i biurowych we współpracy z firmami świadczącymi usługi FM?

Jakub Peruń: Mógłbym powiedzieć, że na koszty, ponieważ wskaźniki gospodarcze wymuszają poniekąd oszczędności, ale nie byłaby to cała prawda..

Zdecydowanie interesują ich innowacyjne rozwiązania digitalowe pozwalające zoptymalizować i mądrze zaplanować pracę. Drugim aspektem zainteresowania jest zrównoważony rozwój oraz dbałość o środowisko naturalne. Zadowolenie i well-being jakie możemy zapewnić pracownikom klienta, również plasuje się na podium najbardziej pożądanych cech dostawcy usług FM. Często pada też pytanie „Co jeszcze możecie dla nas zrobić?” I tutaj otwiera się szeroki wachlarz usług.

Czy pandemia COVID -19 i wojna na Ukrainie wpłynęły na zmianę podejścia firm zajmujących się zarządzaniem procesami pomocniczymi w organizacji?

COVID-19 sprawił nie tylko, że zaczęliśmy bardziej zwracać uwagę na to, w jakim środowisku pracujemy czy dokonujemy zakupów, ale również na to, jak bezpieczni jesteśmy w tych przestrzeniach oraz jak one na nas wpływają. Well-being i komfort otoczenia jeszcze nigdy nie były tak ważne zarówno dla samych pracowników jak również dla pracodawców.

Mam wrażenie, że czystość sanitariatów czy części wspólnych (wind, korytarzy, food courtów, instalacji) zyskała jeszcze bardziej na znaczeniu, a wręcz stała się kluczowym czynnikiem implikującym chęć pojawienia się użytkowników w danej przestrzeni. Zmiana podejścia naszych klientów zapoczątkowała również zmiany w systemie zintegrowanych usług firm z sektora FM.

Jak wiemy gospodarka krajowa i globalna jest ze sobą mocno skorelowana, dlatego wojna za naszą wschodnią granicą wpłynęła pośrednio na ceny, koszty surowców oraz dostępność siły roboczej w Polsce.

Moim zdaniem w takich realiach gospodarczych na szeroko pojętym rynku FM mają szansę utrzymać się i z sukcesem rozwijać firmy, które przy bardzo wysokiej jakości usług są w stanie tak zoptymalizować koszty, aby sprostały one oczekiwaniom nawet najbardziej wymagających klientów - mówi Jakub Peruń.

Jakub Peruń, dyrektor operacyjny w Samsic Polska. mat.pras.

Czym różnią się usługi świadczone w centrach handlowych od tych realizowanych w przestrzeniach biurowych?

W przypadku galerii handlowych, które posiadają w porównaniu do części zakupowych bardzo duże powierzchnie części wspólnych, w których umieszczone są ciągi komunikacyjne czy przestrzenie, gdzie realizowane są wydarzenia promocyjne, istnieje konieczność utrzymywania personelu sprzątającego obecnego na terenie obiektu przez cały czas jego funkcjonowania.

Zdecydowana większość procesów związanych z utrzymaniem czystości musi być realizowanych cyklicznie, nawet kilka razy w ciągu dnia. Dotyczy to chociażby mycia posadzek, sprzątania toalet czy serwisowania przestrzeni restauracyjnych, czyli miejsc, które ze względu na swoje funkcje jak również natężony ruch klientów są narażone na zabrudzenia.

W przypadku powierzchni komercyjnych sprawa jest nieco bardziej skomplikowana. Właściciele i firmy zarządzające tego rodzaju obiektami stawiają nie tylko na czystość ale także na bezpieczeństwo i komfort pracowników. Istotna jest również zgodność z procedurami obowiązującymi w ramach certyfikacji (np. BREEAM, WELL H&S) czy wytyczne związane z ESG.

W dobie wzrastających opłat eksploatacyjnych nie bez znaczenia mają również wszelkie działania mające na celu zoptymalizować i usprawnić pracę serwisu porządkowego. Dlatego tak bardzo na znaczeniu zyskują inteligentne, smart rozwiązania mające na celu np. monitorowanie ruchu w przestrzeniach, weryfikację obłożenia sal konferencyjnych czy dostępności biurek. Analiza tych danych pozwala nam dostarczyć klientom usługę uszytą na miarę zgodną z ich oczekiwaniami i potrzebami.

Jak będzie się kształtował rynek Facility Management w drugiej połowie 2023 roku?

Uważam, że druga połowa 2023 i przełom roku będzie próbą odnalezienia złotego środka pomiędzy optymalizacją kosztów a utrzymaniem jakości usług - mówi Jakub Peruń.

Ostatnie dwa lata wymusiły silne zmiany w obszarze kształtowania się poziomu płacy minimalnej oraz dostępności siły roboczej a dokładając do tego wysoką inflację otrzymaliśmy wymagające warunki rynkowe, w których zarządzanie kosztem staje się kluczowym aspektem. Prognozy na przyszły rok wskazują dalsze wzrosty wynikające m.in. z legislacji dlatego wszelkie próby optymalizacji będą jak najbardziej pożądane.

Moim zdaniem kolejne miesiące przyniosą znaczny wzrost wykorzystania technologii cyfrowych takich jak rozwiązania IoT, wykorzystania robotyki czy innowacyjnych rozwiązań wspierających realizacje usług zarówno od strony produktowej jak i procesowej. Uważam, że jest to kluczowy obszar dla dostawców usług w branży FM, ponieważ utrzymanie się w nurcie innowacyjności pozwoli im na zachowanie przewagi konkurencyjnej.

Bardzo ważnym elementem będą także wszelkie rozwiązania przyjazne środowisku oraz społeczna odpowiedzialność biznesu. Wraz z rosnącą świadomością ekologiczną społeczeństwa oraz wysokimi kosztami energii, firmy będą dążyć do zwiększenia efektywności energetycznej swoich nieruchomości i ograniczenia ich wpływu na środowisko naturalne.

Rynek Facility Managementu będzie musiał dostosować się do tych wymagań, oferując usługi związane właśnie z optymalizacją zużycia energii, zarządzaniem odpadami czy wykorzystaniem proekologicznych rozwiązań - mówi Jakub Peruń.

Kluczowym aspektem będzie również jeszcze większa personalizacja usług, zmiana zakresów prac z wejściowych (usystematyzowanych w harmonogramy) na wyjściowe czyli bardziej elastyczne podejście z naciskiem na końcowy rezultat. Mogę stwierdzić z całą pewnością że w najbliższych miesiącach czeka nas dużo ekscytujących wyzwań.

