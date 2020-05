Dla hotelarstwa i handlu nie ma powrotu do rzeczywistości przed pandemią

Dodano: 08 maj 2020 08:55

- Powrót do realiów sprzed koronawirusa w przypadku hoteli czy centrów handlowych nie będzie możliwy i zdają sobie z tego sprawę zarówno właściciele, jak i osoby zarządzające tymi obiektami - podkreślił w rozmowie z WNP.pl Grzegorz Smereka, wiceprezes spółki Impel System. Pytaniem otwartym pozostaje to, jak będzie wyglądać to, co zaczynamy nazywać nową normalnością.