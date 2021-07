Doradztwo na rynku nieruchomości w czasach pandemii? Wyróżnij się albo zgiń

PNConsulting to nowy podmiot doradczy na rynku, który i tak jest już konkurencyjny. Czy jest jeszcze miejsce dla nowych graczy, czy tort został już dawno podzielony?

Paweł Nowakowski: Rzeczywiście, jeżeli chodzi o duże, tradycyjnie działające agencje nieruchomości, obszar do rozwoju czy wejścia nowych graczy, rynek jest mocno ograniczony. Pandemia pokazała jednak, że w kryzysowych czasach, duża elastyczność oraz niestandardowe podejście, które jest domeną mniejszych, butikowych firm, zdaje egzamin i jest wręcz przez klientów pożądane.

Jak w takim razie pandemia zmieniła funkcjonowanie firm doradczych na rynku nieruchomości?

Moim zdaniem, pandemia uwidoczniła pewien trend, który rozwijał się już długo przed jej wybuchem. Chodzi o kompleksowe podejście do potrzeb klienta, czyli nie tylko rozwiązywanie bieżących problemów, czy realizację konkretnych projektów, ale identyfikację potencjalnych ryzyk i ich zaadresowanie oraz wskazywanie obszarów dalszego rozwoju, jednym słowem tworzenie wartości dodanej dla klienta. Ktoś powie, że to banał i wszystkie agencje na rynku to oferują, łatwiej jednak to powiedzieć niż zrobić. Duże organizacje, może i posiadają odpowiednie kompetencje, ale ich struktura organizacyjna uniemożliwia im często holistyczne podejście do potrzeb klienta. Każdy z działów dużej agencji ma bowiem swoje „kpi”, „targety”, „utilization rate” itd., każdy dyrektor takiego działu myśli, jak dopiąć roczny budżet, a nie połączyć siły z innymi działami, aby dostarczyć klientowi unikalną usługę. Takich ograniczeń nie mają z kolei firmy butikowe, które są w stanie obsłużyć klienta nie tylko na poziomie operacyjnym, ale również strategicznym.

Agencje powinny iść zatem w stronę doradztwa strategicznego?

Nie, nie chodzi o to, żeby zostać McKinseyem, BCG czy Kearney’em rynku nieruchomości, ale o to, żeby zmienić podejście do doradztwa na tym rynku, wyjść ze swojej strefy komfortu, myśleć „out of the box”, poszukiwać nieszablonowych rozwiązań, które będą stanowić wartość dodaną dla klienta, a nie kopiowaną setki razy na innych projektach formułkę. Klienci coraz bardziej oczekują indywidualnego podejścia. Jest to kolejny wyróżnik i przewaga firm butikowych, dla których każdy projekt jest tym najważniejszym, a nie jednym z kilkunastu prowadzonych w tym samym czasie, gdzie uwaga i podejście doradcy jest rozproszone.

