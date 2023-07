Firma AGIS Facility Management Poland została w pierwszej połowie roku 2023 dwukrotnie nagrodzona w dwóch niezależnych konkursach.

Za wyniki finansowe docenił firmę magazyn Forbes Poland w rankingu Diamenty Forbesa przy w współpracy z Bankiem ING. Nagroda jest niebywale ważna w swojej kategorii, ponieważ AGIS FM jest jedyną firmą z branży serwisu technicznego o zasięgu ogólnopolskim stworzoną i zarządzaną przez kobietę.

Kamińska, prezes AGIS FM osobiście podczas gali Diamenty Forbes Poland odebrała nagrodę dziękując swojemu zespołowi działu obsługi technicznej Facility Management za osiągnięcia, innowacyjność, zrównoważony rozwój oraz szerokie spektrum działania w branży FM.

Drugą statuetkę AGIS FM otrzymała w ramach projektu Top Woman in Real Estate, który powstał z potrzeby docenienia i pokazania światu roli kobiet, które prowadzą ważne i przełomowe projekty w branży nieruchomości i budownictwa. Konkurs zwieńcza uroczysta gala, podczas której nagradzane są najważniejsze panie działające w nieruchomościach komercyjnych. W tym roku w poszczególnych kategoriach nagrodzonych zostało 15 pań, zespół zarządzany przez kobietę oraz firma, która w swojej działalności zwraca szczególną uwagę na wspieranie rozwoju kobiet w biznesie.

Jury składające się z najważniejszych osób z branży nieruchomości oceniło zarówno konkretne osiągnięcia, jak i szczególne umiejętności. Uhonorowane zostały kobiety z niemal wszystkich obszarów nieruchomości i budownictwa, w tym architektury, inżynierii, rozwoju, finansów, sprzedaży, pośrednictwa, marketingu, property i facility managementu oraz zrównoważonego rozwoju.

Drugą statuetkę AGIS FM otrzymała w ramach projektu Top Woman in Real Estate. Fot. Mat. prasowe.

FM’owy Oscar

Naturalną kontynuacją nagród, dla profesjonalistek z branży nieruchomości, stał się program mentoringowy, w którym mentorami są min. finalistki konkursu Top Woman in Real Estate.

W tym roku rozpocznie się V edycja programu, bardzo dobrze ocenianego zarówno przez uczestniczki, jak i niezależne organizacje oceniające programy mentoringowe (w tym EMCC).

- Moim zdaniem projekty Top Woman in Real Estate zmieniają świat na lepsze. I to nie tylko ten kobiecy, ale świat całego biznesu niezależnie od płci. Biznes, w którym jest miejsce na różnorodność, przynosi najwięcej zysków. Dla mnie osobiście to najważniejsze wyróżnienie. Tworzę firmę typowo techniczną, obsługującą w ramach serwisów stacjonarnych i mobilnych nieruchomości na terenie całego kraju. Przy tak ogromnej i przy tym znakomitej konkurencji korporacyjnej, zwycięstwo firmy z kapitałem polskim zarządzanej samodzielnie przez kobietę - to wyróżnienie o wymiarze FM’owego Oscara” – mówi Agnieszka Kamińska, prezes AGIS Facility Management, Laureatka Top Woman in Real Estate 2023, zwyciężczyni kategorii Facility Management Polska.

