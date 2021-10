Eco5tech wchodzi na NewConnect

- Zgodnie z zapowiedziami składamy nasz dokument na GPW. Okres wakacyjny wykorzystaliśmy na przygotowania oraz dopracowanie Dokumentu Informacyjnego. Teraz musimy sprawnie przejść weryfikację. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z naszym planem to jeszcze w tym roku akcje Eco5tech będą notowane na NewConnect. - powiedziała Alicja Gackowska, prezes zarządu Eco5tech.

Eco5tech zajmuje się projektowaniem w sektorze budownictwa i implementacją projektowo-wykonawczą innowacyjnych rozwiązań PropTech. Spółka rozwija także projekty dotyczące energooszczędności i inteligentnego zarządzania budynkiem w dobie pandemii. Pierwszy z nich daje narzędzia do kontroli zużycia energii w domach, zakładach produkcyjnych, obiektach użyteczności publicznej. Drugi to system do zarządzania budynkiem w dobie pandemii, z uwzględnieniem dezynfekcji, wymiany powietrza, optymalizacji poruszania się po obiekcie głównych użytkowników i gości.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

- Obecnie realizujemy kilkanaście projektów w zakresie przygotowywania dokumentacji projektowo-kosztorysowych m.in. dla budownictwa komercyjnego, infrastrukturalnego, budownictwa przemysłowego, czy budownictwa użytkowności publicznej. Największym naszym kontraktem, który jest w trakcie realizacji to opracowanie dokumentacji projektowych wraz z pełnieniem nadzoru budowy drogi ekspresowej S5 na odcinku Nowe Marzy – Bydgoszcz o wartości ponad 6 mln zł. Łączna wartość obecnie realizowanych projektów wynosi ponad 10 mln zł. - dodała Alicja Gackowska.

Obszar PropTechu stanowi część cyfrowej transformacji w sektorze nieruchomości, która bierze pod uwagę zarówno zmiany technologiczne, jak i mentalne w branży oraz zachowania konsumentów. Gałąź nowych technologii związanych z branżą infrastrukturalną rozwija się niezwykle dynamicznie, o czym mogą świadczyć rosnące z roku na rok nakłady na cyfryzację nieruchomości. Rozwiązania z tego obszaru mogą koncentrować się m.in. na sprawnym przetwarzaniu informacji o budynku, przemieszczaniu się personelu i klientów, zautomatyzowaniu obsługi recepcyjnej albo zarządzaniu parkingiem. Zaletami są m.in. poprawa samopoczucia oraz efektywności pracowników, np. dzięki inteligentnym zintegrowanym systemom do zarządzania instalacjami. Zastosowane rozwiązania mogą również wspierać optymalizację kosztów zużycia energii i mediów.

Pandemia koronawirusa i związane z nią ograniczenia dodatkowo przyspieszyły tempo rozwoju tego sektora. Na rynku nieruchomości, a także wśród przedsiębiorców oraz instytucji publicznych widoczne jest większe zainteresowanie i motywacja do wdrożenia systemów bezpieczeństwa, które ograniczają rozprzestrzenianie się wirusów w obiektach.

Wartość przychodów Eco5tech rośnie w tempie skokowym. W 2018 r. Spółka miała 1,5 mln zł przychodów ze sprzedaży. Natomiast w 2020 r. poziom przychodów wyniósł już 6,5 mln zł, co przełożyło się na 2,4 mln zł EBIT oraz prawie 2 mln zł zysku netto.