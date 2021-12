Eiffage Benelux ukończyło nową siedzibę BNP Paribas Fortis

Obiekt zlokalizowany w Warandebergu w sercu Brukseli, zajmuje powierzchnię ponad 100 tys. mkw. i jako budynek pasywny spełnia najwyższe standardy innowacji i ekologiczności.

Projekt architektoniczny powierzono pracowniom Baumschlager Eberle, Styfhals & Partners i Jaspers-Eyers Architects. Dziełem ostatniej jest między innymi Warsaw Spire.

Budynek BNP Paribas Fortis charakteryzuje się śmiałą i futurystyczną fasadą składającą się z pionowych kolumn wykonanych w białym, prefabrykowanym betonie pochodzącym z zielonych kruszyw. Szkielet jest samonośną konstrukcją pokrywającą szklaną fasadę. Zielone minerały pochodzące z norweskiego kamieniołomu wpływają na wyjątkowy charakter każdej z kolumn dzięki czemu cała elewacja nabiera mineralnego wyglądu, a efekt ten jest jeszcze bardziej widoczny w świetle słonecznym.

Zrównoważona konstrukcja

Oddany budynek jest doskonałym przykładem inwestycji zrealizowanej w sposób zgodny z ambicją grupy Eiffage stania się liderem w dziedzinie budownictwa niskoemisyjnego. Panele słoneczne na dachu wraz z zastosowaniem sezonowego zasobnika energii cieplnej (STES) oraz zastosowaniem pomp ciepła podkreślają zrównoważony charakter tego projektu. Doskonała szczelność budynku w połączeniu z innowacyjnym systemem komfortu termicznego eliminuje konieczność stosowania paliw kopalnych, co znacznie zmniejsza emisję dwutlenku węgla. Budynek posiada certyfikat BREEAM „Excellent” i „Passive House”.

- Jesteśmy bardzo dumni z budowy tak charakterystycznego budynku, który umacnia naszą pozycję jako głównego gracza w krajach Beneluksu. Potwierdzamy po raz kolejny, że jesteśmy doskonale przygotowani do realizacji dużych projektów budowlanych o bardzo niskim wpływie na emisję CO2, co idealnie podkreśla nasze ambicje, by stać się liderem w dziedzinie niskoemisyjnego budownictwa. – mówi Christophe Van Ophem, CEO Eiffage Benelux. - Ten sukces jest wynikiem doskonałej współpracy z bankiem BNP Paribas Fortis, któremu chciałbym podziękować za zaufanie, z architektami Baumschlager-Eberle Architekten, Styfhals & Partners i Jaspers-Eyers oraz ze wszystkimi naszymi partnerami, w tym BESIX. Projekt ten jest dowodem na to, że dzięki współpracy w oparciu o zaufanie i transparentność możemy osiągać – dodaje.

Wyzwania dla zespołu budownictwa

Budynek o tak dużej kubaturze w oczywisty sposób stwarzał wiele wyzwań. Tym bardziej na szczególną uwagę zasługuje wypracowany model współpracy pomiędzy stronami zaangażowanymi w realizację. Wszyscy członkowie zespołu od klienta, architektów, doradców inżynieryjnych po wykonawców, pracowali ręka w rękę począwszy od etapu projektowania poprzez budowę, aby zoptymalizować projekt i terminy.