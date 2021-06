Erbud przejmuje Bilfinger Rohrleitungsbau GmbH

Dzięki nabyciu 100 proc. udziałów spółki Bilfinger Rohrleitungsbau Grupa Erbud w sposób znaczący wzmocni swoją międzynarodową pozycję, w szczególności na rynku niemieckim.

Bilfinger Rohrleitungsbau to spółka z 30-letnią historią, która świadczy usługi budowy i rozbudowy instalacji przemysłowych, remontów planowych, serwisu i utrzymania ruchu, montażu i demontażu instalacji przemysłowych, a także produkcji elementów i zespołów urządzeń oraz konstrukcji stalowych.

Firma zatrudnia ponad 300 osób, które pracują w czterech lokalizacjach na terenie Niemiec. Wśród jej klientów są największe firmy, takie jak Nynas, Wacker czy Solvay. W 2020 r. Bilfinger Rohrleitungsbau odnotował 39,3 mln euro przychodu. Całkowita wartość rynku usług przemysłowych w Niemczech jest szacowana na ok. 32 mld euro.

– Bilfinger Rohrleitungsbau dysponuje doświadczeniem, wiedzą i pozycją rynkową, dzięki którym Grupa ERBUD będzie rozwijać swoją działalność w Niemczech. Ta transakcja wpisuje się w naszą strategię opartą na dywersyfikacji segmentowej oraz zwiększaniu udziału w przychodach Grupy naszego segmentu usług dla przemysłu – mówi Dariusz Grzeszczak, prezes zarządu Erbud S.A.

– Bilfinger Rohrleitungsbau to spółka mocna w przemyśle chemicznym – zatrudnia wykwalifikowanych instalatorów, ma własną szkołę spawaczy, w której szkoli specjalistów z Niemiec i Polski przygotowując ich do pracy na najbardziej wymagających instalacjach. To kompetencje, które rozszerzą naszą ofertę świadczenia usług dla przemysłu – dodaje Radosław Górski, członek zarządu ERBUD S.A., który odpowiada za ten obszar.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Bilfinger Rohrleitungsbau GmbH działa pod obecną nazwą od 2013 roku. Wcześniej spółka działała jako BIS IKR GmbH. Po przejęciu przez ERBUD spółka powróci do swojej poprzedniej nazwy. Stanowisko prezesa zachowa Bern König, do zarządu dołączy Andreas Schmitz, prezes spółki serwisowej IVT Weiner + Reimann GmbH z Oberhausen, którą ERBUD przejął w 2018 r. Była to największa w Polsce akwizycja w sektorze inżynierii i serwisu dla przemysłu.

1

2