Erbud ruszy z nową marką

Grupa Erbud specjalizuje się w produkcji drewnianych obiektów modułowych.

Dobiegły końca prace w zakładzie w Ostaszewie pod Toruniem.

Start produkcji innowacyjnych materiałów budowlanych planowany jest na początek 2023 r.

W ramach nowego obszaru biznesowego grupy Erbud, rozwijanego pod marką MOD21, grupa planuje realizację dużych budowli z obiektów modułowych z drewna – hoteli, biurowców, akademików, szpitali, budynków użyteczności publicznej. Moduły wykorzystywane do budowy obiektów będą realizowane w zakładzie w Ostaszewie. Grupa zamierza osiągnąć pełną moc produkcyjną w 2026 r. i będzie produkować wówczas ok. 100 tys. mkw. powierzchni całkowitej modułów rocznie. Zgodnie z założeniami projektu w 2026 r. nowy segment biznesu grupy ma wypracować około 650 mln zł przychodów, z rentownością 5-8 proc. Plan na 2023 r. zakłada wyprodukowanie i sprzedaż modułów o ok. 30 tys. mkw. powierzchni całkowitej.

W czerwcu br. nastąpił odbiór inwestorski hali produkcyjnej w Ołtarzewie. Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu planowane jest na początek trzeciego kwartału br. Zakład o powierzchni 22 tys. mkw. ma spełniać wysokie standardy ekologiczne, a docelowo być neutralnym energetycznie i zeroemisyjnym. W zakładzie rozpoczął się już montaż linii produkcyjnej, dostarczanej przez niemiecką firmę WEINMANN, światowego lidera w segmencie wyposażenia zakładów produkcji materiałów dla budownictwa prefabrykowanego. Harmonogram inwestycji zakłada, że montaż sprzętu oraz rozruch zakładu zakończy się jeszcze w 2022 r., co pozwoli z początkiem przyszłego roku rozpocząć produkcję.

Zakład w Ostaszewie docelowo zatrudniać będzie ok. 300 osób. W pierwszym etapie rozwoju projektu zatrudnienie w zakładzie wyniesie ok. 150 osób. Ok. 20 proc. zespołu MOD21 zostało już zrekrutowanych, ok. 100 osób dołączy do zespołu produkcyjnego w październiku.

MOD21 prawie gotowe do startu. Fot. mat. pras.

Oferta modułowych obiektów MOD21, w pierwszej kolejności, jest adresowana dla klientów niemieckich. Wartość tamtejszego rynku obiektów modułowych jest szacowana obecnie na ponad 3 mld euro i ma się potroić w ciągu najbliższej dekady. Według danych Niemieckiej Rady Przemysłu Drzewnego (DWHR) w 2050 r. budownictwo modułowe z drewna ma stanowić już połowę rynku budowlanego w Niemczech. Dariusz Grzeszczak, prezes Erbud S.A., podkreśla, że budownictwo modułowe z wykorzystaniem prefabrykatów z materiałów odnawialnych będzie jednym z najdynamiczniej rozwijających się segmentów rynku budowlanego w najbliższych latach.

Unijny plan zielonej transformacji gospodarki Starego Kontynentu będzie w kolejnych latach motorem napędowym rozwoju nie tylko odnawialnych źródeł energii, ale również produktów i usług o ograniczonym, optymalnie bliskim zeru śladzie węglowym. Budownictwo modułowe z ekologicznych materiałów odnawialnych jest również z tego względu skazane na sukces. Realizacja obiektów w tym modelu jest szybka, efektywna energetycznie, a same obiekty, przy zachowaniu wysokich standardów realizacji, będą trwałe i energooszczędne – komentuje Dariusz Grzeszczak.

Ekologia od dawna wpisana jest w DNA czołowej polskiej grupy budowlanej. Erbud chce być liderem i wyznaczać trendy w procesie transformacji. Istotnym krokiem w tym kierunku jest uruchomienie produkcji drewnianych obiektów modułowych. W opinii ekspertów to właśnie budownictwo drewniane jest właściwym kierunkiem na osiągnięcie neutralności klimatycznej w budownictwie Przypomnijmy, że ta branża odpowiada obecnie za 38 proc. emisji CO2 do atmosfery. Grupa Erbud to również czołowy gracz na polskim rynku OZE.

W 2021 roku grupa ONDE, wchodząca w skład GK Erbud, przekroczyła historyczny próg 3 GW mocy urządzeń na wszystkich farmach wiatrowych i fotowoltaicznych realizowanych od początku istnienia spółki, a sam rok był rekordowy pod względem wykonawstwa dla OZE: zakończony realizacją 13 projektów wiatrowych oraz 64 farm słonecznych, o łącznym potencjale wytwórczym na poziomie niemal 0,4 GW.

Prezes Dariusz Grzeszczak wskazuje, że budownictwo modułowe z materiałów odnawialnych było m.in. ożywionych dyskusji w trakcie niedawnych warsztatów strategicznych „Reconstructing the future” w Rzymie, zorganizowanego przez Bauhaus der Erde, któremu przewodzi prof. Joachim Hans Schellnhuber – jeden z głównych twórców europejskiego „Zielonego Ładu”. Udział w wydarzeniu wzięła m.in. Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej, czy Klara Geywitz, niemiecka minister budownictwa w gabinecie Olafa Scholza. Dariusz Grzeszczak uczestniczył w ww. warsztatach jako przedstawiciel unijnej branży budowlanej.