Erbud usatysfakcjonowany pierwszym półrocze

Erbud zakończył I półrocze 2021 r. z ponad 190 proc. wzrostem znormalizowanego wyniku operacyjnego do rekordowych 61,4 mln zł.

W II kwartale Grupa podwoiła znormalizowany EBIT, do rekordowych 33,9 mln zł.

Dynamiczny wzrost wyników Grupy to m.in. zasługa rosnącej sprzedaży i rentowności segmentu OZE, rozwijanego w ramach notowanej na GPW spółki ONDE.

Skonsolidowane przychody Grupy zwiększyły się w I półroczu o 19 proc., przekraczając 1,29 mld zł, co jest najwyższym wynikiem dla pierwszej połowy roku w historii Grupy. Rentowność brutto na sprzedaży Grupy zwiększyła się w tym okresie o 3,0 pkt. proc. do 9,9 proc. Również drugi kwartał został zamknięty z rekordowo wysoką sprzedażą wynoszącą ponad 754 mln zł, której rentowność brutto to 9,1proc.

Motorem napędowym Grupy pozostaje segment OZE, którego sprzedaż zwiększyła się w I półroczu o 245 proc., do 488,6 mln zł, a znormalizowany zysk operacyjny segmentu zwiększył się o ponad 460 proc., do 46,4 mln zł. Segment OZE rozwijany jest w ramach spółki ONDE, która od lipca br. jest notowana na rynku głównym GPW. ONDE zakończyło półrocze z 587 mln zł przychodów oraz 53 mln zł znormalizowanego EBIT.

- Wyniki I półrocza potwierdzają słuszność realizowanej przez Grupę ERBUD strategii, kładącej nacisk na dywersyfikację działalności, położenie szczególnego nacisku na rozwój w najbardziej perspektywicznych obszarach biznesu przy równoczesnym utrzymaniu zaangażowania w tradycyjnych dla Grupy segmentach. Minione półrocze zakończyliśmy nie tylko satysfakcjonującym wzrostem przychodów i zysków, ale również zauważalnym wzrostem wartości pozyskanych kontraktów i prowadzonych procesów sprzedażowych. W drugą połowę 2021 r. wkraczamy z prawie 3 mld portfelem zleceń, z którego kontrakty opiewające na ponad 1,6 mld zł przewidziane są do realizacji w drugiej połowie bieżącego roku. Na koniec czerwca br. wartość aktywnych ofert złożonych przez podmioty z Grupy wyniosła 7,7 mld zł, o 1,2 mld zł więcej niż pod koniec 2020 r. Mamy potencjał, by w drugiej połowie roku dostarczyć naszym Akcjonariuszom kolejnych powodów do satysfakcji z udziału w naszej działalności - komentuje Dariusz Grzeszczak, prezes ERBUD-u.