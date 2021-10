Erbud z certyfikatem ekozarządzania

EMAS (skrót od EcoManagement and Audit Scheme) jest najbardziej wiarygodnym ze standardów zarządzania środowiskowego w Unii Europejskiej.

Certyfikat EMAS posiada obecnie w Polsce zaledwie 69 podmiotów.

- Ekologia nie jest żadną chwilową modą, ale naszą firmową codziennością od lat. Od mówienia o niej do działania czasem bywa długa droga, ale my podchodzimy do zadań metodycznie. Dlatego odważyliśmy się poddać restrykcyjnemu audytowi, w którym niezależna instytucja sprawdziła, czy to, co deklarujemy, jest prawdą. Nie mieliśmy wątpliwości, że ta kontrola zakończy się dla nas certyfikatem EMAS, który klarownie i jednoznacznie potwierdził, że traktujemy temat środowiska poważnie i mamy konkretne rezultaty i dowody naszych działań – podkreśla Dariusz Grzeszczak, prezes ERBUD S.A.

Największa niezależna polska firma budowlana stawia przed sobą ambitne cele, a otrzymanie certyfikatu EMAS stanowi istotny element realizowanej przez ERBUD strategii klimatycznej związanej z realizacją Europejskiego Zielonego Ładu. - Chcemy być liderem transformacji energetycznej w tej części Europy. W tym roku na GPW z sukcesem zadebiutowała, wchodząca w skład Grupy, spółka ONDE, wiodący podmiot na rynku OZE. Jako ERBUD budujemy obiekty kubaturowe z certyfikatami ekologicznymi – tzw. „zielone budynki”. ERBUD Industry odpowiada za modernizację instalacji odsiarczania i oczyszczania spalin w elektrowniach oraz elektrociepłowniach, a także remontuje i zmienia przeznaczenie tradycyjnych instalacji opalanych węglem – to my stawiamy właśnie pierwsze w Polsce kotły elektrodowe. To nie wszystko. W Ostaszewie powstaje fabryka obiektów modułowych z drewna. Rozwój tej technologii pozwoli zaoszczędzić duże ilości emisji CO2 w porównaniu do tradycyjnego budownictwa. Rozwój naszej działalności biznesowej ma więc przełożenie na redukowanie negatywnych wpływów na środowisko – wylicza Jacek Leczkowski, wiceprezes ERBUD S.A. odpowiedzialny za obszar BHP i środowiska.