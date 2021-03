Facility Management w czasach pandemii. Czy rynek czeka konsolidacja?

Jednym z trendów branży FM spowodowanym pandemią będzie konsolidacja rynku.

W obliczu negatywnych skutków pandemii małe i średnie podmioty mogą szukać stabilnych partnerów o różnorodnych portfelach klientów.

Pierwszy kwartał 2021 roku potwierdza zeszłoroczne trendy w FM: digitalizację obsługi kontraktów, działanie w modelu on demand, spadek rotacji wśród pracowników i wzrost znaczenia kompleksowości usług.

Dla wielu z nich jedynym rozwiązaniem jest znalezienie większego partnera.

- Myślę, że kryzysowy 2020 rok z całą mocą ujawnił, a I kwartał tego roku potwierdził, jak ważne w branży FM są: stabilność finansowa, „silny” cashflow i zdywersyfikowany portfel klientów. Wąska specjalizacja w dotkniętych kryzysem segmentach rynku nieruchomości, a także brak korporacyjnego zaplecza okazały się dla wielu mniejszych podmiotów zabójcze. Inne jakoś sobie w pandemicznej sytuacji radzą, choć konieczność przetrwania kolejnych trudnych miesięcy to dla nich ekstremalne zadanie. Dlatego uważam, że naturalną konsekwencją kryzysu w niektórych sektorach branży nieruchomości jest konsolidacja rynku FM – mówi Rafał Baranowski, Country Manager w CBRE Global WorkPlace Solutions.

Ekspert podkreśla, że firma nie odczuła negatywnych skutków pandemii, choć rok temu w marcu korekta zakładanego przychodu wydawała się konieczna.

- Przynależność do międzynarodowego koncernu sprawia, że nie musimy bać się o płynność finansową. Nawet jeśli klienci mieliby trudności finansowe, nie wstrzymalibyśmy prac. Poza tym lepszą sytuację mają firmy, które bazują na międzynarodowych kontraktach, tak jak jest to u nas - 80% umów realizujemy dla globalnych koncernów, stabilnych w kryzysie. Dodatkowym atutem jest też różnorodność branż. Jesteśmy obecni w sektorach: biurowym, produkcyjnym, magazynowym czy bankowym – dodaje Rafał Baranowski.

Na podstawie dotychczasowych doświadczeń z okresu pandemii CBRE GWS prognozuje, że poza konsolidacją na rynku FM panować będą 3 główne trendy:

1. Rozwój technologii wspierającej zdalną obsługę kontraktów

Branża FM digitalizuje się od lat, ale w pandemii stosowanie technologii nabrało dodatkowego znaczenia. Z jednej strony ważny stał się dostęp do innowacji, takich jak kamery termowizyjne do badania temperatury na wejściu do budynku. Z drugiej kluczowe stały się systemy wspomagające realizację kontraktów w zakresie: kontaktu z klientem, dokumentacji i analityki, która pozwala na bieżąco monitorować funkcjonowanie obiektu.