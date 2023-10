W ślad za rewolucją, której dokonała bankowość elektroniczna, zmieniły się też potrzeby w zakresie aranżacji wnętrz oddziałów, a co za tym idzie, oczekiwania wobec firm odpowiedzialnych za fit-out placówek.

Na przestrzeni ostatnich lat diametralnie zmienił się charakter i funkcjonalność placówek bankowych.

Banki oczekują od firm fit-outowych kompleksowej i terminowej realizacji.

Wprowadzane zmiany wymagają przeprowadzenia wielu działań.

Sieć placówek bankowych sukcesywnie się kurczy. Wynika to z długoterminowych strategii banków, których celem jest migracja klientów do kanałów cyfrowych oraz stopniowe odchodzenie od oddziałów stacjonarnych.

W efekcie coraz bardziej powszechnej cyfryzacji usług, niektóre placówki bankowe znikają z rynku, inne przenoszą się do nowych lokalizacji lub przechodzą gruntowną modernizację. Zarówno w likwidacji oddziałów, jak i w przeprowadzkach do nowych lokalizacji kluczowe jest wsparcie specjalisty.

Banki pracują na danych wrażliwych, a zatem utylizacja czy zabezpieczenie papierowej dokumentacji, migracja zasobów do nowej placówki czy aranżacja wnętrza dostosowanego do nowych trendów, musi przebiegać według określonych wytycznych w zakresie bezpieczeństwa i zgodnie ze standardami instytucji finansowej – mówi Anna Migas z Grupy Impel, dyrektor handlowy segmentu Instytucje finansowe.

W ślad za rewolucją, której dokonała bankowość elektroniczna, zmieniły się też potrzeby w zakresie aranżacji wnętrz oddziałów. Od kilku lat banki inwestują w nowoczesne formaty placówek, w tym centra doradcze z rozbudowaną ofertą oraz placówki lub wyspy w centrach handlowych oferujące podstawowe usługi. Bez względu na wielkość powierzchni, wszystkie uwzględniają najnowsze trendy w designie, standardy sieci i wytyczne identyfikacji wizualnej danego brandu.

Fit-outy placówek bankowych – design i funkcjonalność

Stworzenie nowej odsłony placówki nie kończy się na projekcie wykończenia wnętrza. To wymagający proces, który musi być dobrze skoordynowany, a wszystkie jego etapy zrealizowane w odpowiednim czasie. Każde przesunięcie stwarza zagrożenie, że do zakończenia całości prac nie dojdzie w terminie.

- Banki oczekują od firm fit-outowych dużego doświadczenia, gwarancji bezpieczeństwa oraz kompleksowej i terminowej realizacji przedsięwzięcia – mówi Anna Migas podkreślając, że w ramach Grupy Impel działają zespoły specjalistów, którzy wykonują modernizacje i remonty budynków firmowych oraz pełen fit-out nowej powierzchni.

– Na fit-out placówki bankowej składa się szereg procesów, które nigdy nie są tylko zmianą wystroju. Wiąże się to także ze zmianą układu stref do pracy czy spotkań z klientami banku, przygotowaniem stref do samoobsługi, specjalnych pomieszczeń na dokumentację czy pieniądze, a wreszcie pomieszczeń socjalnych dla pracowników. Kluczowe są również prace związane z dostosowaniem modernizowanej placówki do przepisów ppoż., a także zmiany w zakresie umiejscowienia nawiewów wentylacyjnych, zmiany systemu oświetlenia dostosowane do nowego układu pomieszczeń, a nawet przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej. Nasze kompetencje pozwalają wykonać wszystkie te prace, zrealizować je w zadanym reżimie czasowym, co wiąże się także z pozyskaniem w odpowiednim czasie materiałów budowlanych od dostawców. Zapewniamy usługę od A do Z – przekonuje Anna Migas.

Bezpieczeństwo ponad wszystko

W projektach fit-outowych dla banków należy szczególnie brać pod uwagę specyficzne uwarunkowania w zakresie bezpieczeństwa.

Prace projektowe muszą uwzględniać szereg wymagań. Są to odpowiednie systemy kontroli dostępu, wysokiej jakości zamki, monitoring – wylicza Piotr Podbiał, dyrektor ds. realizacji kontraktów stacjonarnych w Impel Synergies.

W zależności od dostępnej powierzchni, można utworzyć na przykład więcej pomieszczeń z kontrolą dostępu, podziałem na strefę klienta i pracownika.

- Warto też zadbać o to, aby modernizowana przestrzeń była jak najbardziej niezależna od innych najemców danej nieruchomości. Zarówno pod względem zasilania, jak i np. zaplecza sanitarnego – radzi ekspert.

Ekologiczne i efektywne energetycznie

Planując przestrzeń, banki i ich partnerzy zwracają uwagę nie tylko na wygląd, ale również na aspekty środowiskowe modernizowanej placówki, a więc np. mniejsze zużycie energii elektrycznej, cieplnej czy mniejsze zużycie wody. Wynika to między innymi z konieczności raportowania ESG, która już wkrótce będzie dotyczyła największych spółek, a więc również banki. Dodatkowo wprowadzenie odpowiednich optymalizacji na etapie modernizacji przełoży się na zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych działającej placówki.

- Przeprowadzamy różnego typu prace w tym zakresie, jak m.in. wymianę instalacji elektrycznej na nową, wymianę oświetlenia na energooszczędne, czy armatury sanitarnej, która pozwala na ograniczenie zużycia wody. Projektanci bądź inwestorzy zwracają się do nas z prośbą o propozycje rozwiązań, wśród których możemy zrealizować wymianę stolarki okiennej, a nawet montaż instalacji fotowoltaicznej – tłumaczy Piotr Podbiał. – Duże znaczenie ma lokalizacja placówki. Do każdego formatu – od wyspy w centrum handlowym przez powierzchnię w nowoczesnym budynku, aż po lokal w starszej tkance – trzeba podejść bardzo indywidualnie – podkreśla.

Wyzwania pod kontrolą

Instalacje przeciwpożarowe to jeden z najtrudniejszych elementów planowania adaptacji pomieszczeń do działalności bankowej.

Każda przebudowa powierzchni, jak choćby wydzielenie ściankami działowymi nowych stref, wymaga zmian w instalacji. W większości przypadków kluczowe jest dostosowanie się do warunków już panujących w danej nieruchomości, odpowiednia interpretacja przepisów i, co bardzo ważne, dobór niezawodnych systemów – mówi Piotr Podbiał.

Zaznacza też, że dodatkowe elementy instalacji, w tym: dźwiękowy system ostrzegania, system sygnalizacji pożaru, systemy gaszenia za pomocą instalacji tryskaczowej, gazem albo mgłą wodną, jak również zastosowanie, np. wykładzin z materiałów trudnopalnych, niewątpliwe wpływają pozytywnie na bezpieczeństwo użytkowników. – Przygotowując fit-out placówki, mamy do dyspozycji własnych inspektorów pożarowych, którzy tworzą zespół projektowy planując tę część realizacji – podsumowuje.

Jeden dostawca i wsparcie po zakończeniu modernizacji

Liczba czynników, jaką trzeba brać pod uwagę przy projektowaniu placówek sprawia, że nie jest to zadanie łatwe do realizacji. O sukcesie danego projektu będzie decydować, czy w trakcie prac projektowych uwzględniono oczekiwania banku, przepisy prawne, wszelkie ryzyka i wiele innych elementów mających wpływ na prawidłowe funkcjonowanie placówki. Co więcej, niektóre elementy projektu mogą być wykorzystywane przy następnych realizacjach – co ma ogromne znaczenie, np. w sieciach liczących kilkaset placówek bankowych.

- Dobrą praktyką może być maksymalne uszczegółowienie zakresu pod kątem wyposażenia, jak i użytych materiałów. Warto również wypracowywać jednolite praktyki, co pozwoli utrzymać standaryzację przy planowaniu kolejnych realizacji – radzi Piotr Podbiał.

Czas i terminowe wykonanie pracy jest jednym z najwyższych priorytetów we współpracy z bankiem.

Kiedy odpowiedzialność jest scedowana na jednego wykonawcę fit-outu, który panuje nad całym procesem budowy nowego wnętrza, łatwiej jest utrzymać projekt w ryzach – mówi Anna Migas.

- Jeden koordynator procesu, swego rodzaju łącznik pomiędzy inwestorem a zespołem wykonawczym, potrafi szybko i skutecznie reagować w każdej, nawet niespodziewanej sytuacji - dodaje.

Po zakończeniu modernizacji instalacje i urządzenia w placówkach powinny być regularnie serwisowane, aby zachować ich sprawność i utrzymać oferowane przez producentów wsparcie gwarancyjne.

- Banki to nasi klienci strategiczni, dlatego wypracowaliśmy formułę współpracy dostosowaną do potrzeb placówek bankowych. Oznacza to m.in. obsługę indywidualnego opiekuna i wyjątkowo krótki czas reakcji serwisantów. Proponujemy naszym klientom współpracę w modelu mobilnym. Grupa serwisowa przyjeżdża do placówki na podstawie zgłoszenia klienta. Wykonujemy wówczas niezbędne naprawy i prace konserwacyjne - nie zakłócając ciągłości pracy placówki – podsumowuje Anna Migas.

