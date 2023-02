Ceny energii elektrycznej ciągle rosną. Podwyżki dotykają zarówno przedsiębiorców, jak i osoby prywatne. Wysokich kosztów można jednak uniknąć, pomocna w tym będzie fotowoltaika dla domu.

Fotowoltaika pozwala zamienić światło słoneczne w energię elektryczną.

By to zrobić, wykorzystuje ona specjalne moduły, znane jako panele fotowoltaiczne.

To właśnie wewnątrz nich zachodzą procesy, pozwalające nam czerpać czysty prąd ze słońca.

Fotowoltaika do doskonały sposób na oszczędności.

Efekt fotoelektryczny wykorzystuje fotony (najmniejsze cząsteczki światła) do wprawienia w ruch elektronów, a więc wytworzenia energii mechanicznej (prądu stałego). Prąd stały niestety nie może zasilić standardowych gniazdek, dlatego w pierwszej kolejności odsyłany jest do falownika, gdzie ulega zamianie w napięcie przemienne - a więc napięcie dostosowane do tego płynącego w sieci energetycznej. Tak wytworzony prąd może zostać wykorzystany do zasilenia urządzeń elektrycznych w gospodarstwie domowym.

Stając się posiadaczem własnego systemu fotowoltaicznego, rozpoczyna się produkcję energii elektrycznej na pokrycie swojego zapotrzebowania. Oznacza to, że pobór prądu z publicznej sieci energetycznej przestaje być koniecznością. Tym samym oszczędza się.

Wysokość oszczędności w dużej mierze zależy od jakości wykonanej usługi montażu paneli słonecznych. Źle dobrana moc modułów, niepoprawnie zainstalowany stelaż czy błędne wyprofilowanie ogniw może przełożyć się nie na oszczędności, lecz dodatkowe koszty w przyszłości.

