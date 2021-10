Frantisek Leiter, M2C: Rośnie zapotrzebowanie na jakość, kompleksową obsługę, rozwiązania optymalizacyjne i cyfryzację

Frantisek Leiter pracuje w M2C od 12 lat na różnych stanowiskach i posiada wieloletnie doświadczenie w branży, począwszy od zarządzania projektami technologicznymi, bezpieczeństwem, aż po obecne stanowisko w Top Management. Pracował w Rosji, Turcji i na Ukrainie.

Jako country manager M2C na rynku polskim, jak Pan postrzega obecną sytuację w zintegrowanym zarządzaniu obiektami na naszym rynku?

Muszę powiedzieć, że nasza branża została mocno dotknięta działaniami związanymi z pandemią wirusa Covidem 19 i związanym z tym ogólnoeuropejskim wzrostem inflacji. Co zrozumiałe, miało to wpływ na rynek pracy, co dla wszystkich przedsiębiorstw w branży oznacza presję na wzrost płac, zarówno płac minimalnych, jak i wynagrodzeń pracowników wykwalifikowanych. To logicznie przekłada się na wzrost cen za świadczone usługi. Nasza branża ulega zasadniczym zmianom w związku z doświadczeniami niedawnej pandemii, ale jasne jest, że zapotrzebowanie na jakość, kompleksową obsługę, rozwiązania optymalizacyjne i cyfryzację rośnie.

Firma M2C ma wieloletnią tradycję i działa na ponad 10 rynkach w Europie, więc masz możliwość porównania. Jak poszczególne kraje radziły sobie z pandemią wirusa C19?

To prawda, że na początku różne kraje próbowały wybierać różne strategie, ale stopniowo to się wyrównało i dziś możemy powiedzieć, że środki wymagane w każdym kraju opierają się na tych samych przesłankach. Wszędzie należy przestrzegać podstawowych środków higieny, z naciskiem na szczepienia, dezynfekcję i zdrowy rozsądek. Miało to oczywiście ogromny wpływ na międzynarodowe powiązania handlowe, które być może teraz wracają do normalności, ale trzeba przyznać, że na wszystkich rynkach, na których działamy, obserwujemy ogromne zapotrzebowanie na rozwiązania technologiczne, które minimalizują możliwość rozprzestrzeniania się wirusa i wprowadzają automatyzację i cyfryzację, nawet w usługach, w których kiedyś powszechne było korzystanie z pracowników fizycznych.

Jak to wygląda?

Jako firma technologiczna oferująca pełen zakres zintegrowanych usług zarządzania obiektami, staramy się oczywiście reagować na tę sytuację, dlatego też opracowaliśmy unikalne rozwiązanie technologiczne, M2C e-Reception, które jest stosowane w wielu obszarach, w których działamy.