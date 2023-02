Glovo rozpoczęło dowóz produktów z drogerii erotycznych. Akcesoria z tej branży budzą coraz mniejsze zdziwienie w koszykach aplikacji oferujących dowóz.

Glovo dołączyło do oferty produkty z kategorii drogerii erotycznej.

Aktualnie z Glovo współpracują sklepy w Warszawie i Trójmieście.

Postępująca liberalizacja napędza sektor sexual wellness.

Glovo to serwis umożliwiający zamówienie dowolnych niedużych gabarytowo zakupów z dostawą do domu, w co wliczają się produkty spożywcze, jedzenie na wynos, kosmetyki, prasa, a także, jak wynika z ostatnich doniesień – drogeria erotyczna. Według danych Glovo, w Polsce jednym z najczęściej zamawianym w kategorii produktem są lubrykanty na bazie wody. Aktualnie z dostawcą współpracują sklepy w Warszawie i Trójmieście.

Postępująca liberalizacja zarówno konsumentów, jak i dostawców i dystrybutorów napędza sektor sexual wellness i powoduje, że produkty z tej kategorii coraz śmielej pojawiają się na wirtualnych i realnych półkach drogerii i sklepów – chociaż czasem nadal są chowane w kategorii "Zdrowie". W zeszłym roku z perfumeriami Sephora nawiązała współpracę luksusowa marka Coco de Mer, a wielkość amerykańskiego rynku usług związanych z sexual wellness została wyceniona na 10,3 miliarda dolarów w 2021 roku. W Polsce najbardziej popularnymi markami pojawiającymi się w drogeriach i perfumeriach są Durex, Skyn, Unimil i New Caress. Wschodzącymi graczami są Your Kaya, Bijoux Indiscrets i Tenga.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl