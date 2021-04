GreenWay uruchomił kolejny hub ładowania aut elektrycznych

To już drugi, obok zlokalizowanego w Galerii Młociny, hub ładowania w sieci GreenWay w Polsce.

Uruchomiony w Kątach Wrocławskich hub składa się z 4 stacji ładowania DC, w tym jednej, która ładuje baterie elektryków z mocą 150 kW na złączu CCS, a pozostałe trzy ładują z mocą 50 kW (na złączach CCS i Chademo). W tym samym czasie z usługi ładowania w ramach hub-u mogą korzystać 4 pojazdy.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

- Huby ładowania to sprawdzone rozwiązanie wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z dużą liczbą podróżnych - komentuje Rafał Czyżewski z GreenWay Polska. - W tej konkretnej lokalizacji kierowcy mogą coś zjeść, zrobić zakupy, wziąć prysznic, a w tym czasie naładować auto. To duże ułatwienie dla osób podróżujących elektrykami.

Dyskont Paliwowy w Kątach Wrocławskich to jeden z 7 znajdujących się w Polsce obiektów, których celem jest nie tylko umożliwienie kierowcom samochodów tankowania i samochodów, ale także ich kompleksowa obsługa poprzez zapewnienie szerokiej gamy usług oferty pozapaliwowej.



- Uruchomienie nowego hubu ładowania aut elektrycznych na stacji Dyskont Paliwowy Kąty Wrocławskie, postrzegamy jako konieczne dopełnianie oferty produktów i usług skierowanej do podróżnych - komentuje Krzysztof Sobczuk, dyrektor sprzedaży i marketingu Citronex. - To kolejna i nie ostatnia wspólna inwestycja ułatwiająca podróż w ekologiczny sposób.

Wszystkie zainstalowane w nowym hubie GreenWay ładowarki mają moc nominalną 150 kW. Aktualnie jednak, ze względu na ograniczoną moc dostępnego przyłącza energetycznego, tylko jedna z nich funkcjonuje z pełną mocą. Pozostałe 3 zostały skonfigurowane do pracy z mocą 50kW, co jest jednak rozwiązaniem tymczasowym.

- W ciągu najbliższych miesięcy wyposażymy hub w dodatkowe rozwiązania, które umożliwią nam podniesienie mocy pozostałych stacji tak, by każda z nich ładowała z mocą 150 kW - dodaje Rafał Czyżewski.