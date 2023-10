Grupa InPost, lider rozwiązań logistycznych dla branży e-commerce w Europie, ogłosiła na rynku francuskim – gdzie działa pod marką swojej francuskiej spółki Mondial Relay – partnerstwo z Zalando.

W Polsce InPost współpracuje z Zalando od 2022 roku.

Umowa z Mondial Relay jest kontynuacją tego strategicznego partnerstwa.

Grupa InPost działa w 9 krajach Europy, dysponując ponad 50.000 punktów odbioru OOH.

Obaj eksperci w dziedzinie e-commerce chcą wspólnie zaoferować Francuzom alternatywę dla tradycyjnych usług kurierskich. Zalando ma już ponad 50 milionów klientów w 25 krajach. Od października br. mogą oni odbierać swoje paczki bezpośrednio z 14.000 punktów PUDO oraz 4.000 urządzeń Paczkomat we Francji.

Sektor handlu elektronicznego we Francji wygenerował w 2022 roku obroty w wysokości 146,9 mld EUR, po wzroście o 13,8 proc. rok do roku. Francuscy konsumenci są coraz bardziej świadomi rozwiązań, które pozwalają zmniejszyć wpływ zakupów na środowisko – co pokazuje badanie EcoCO2 przeprowadzone przez Mondial Relay. Wyniki są imponujące: dostawy poza domem redukują emisję CO2 o 1/3. Redukcja ta wzrasta do 79 proc. w przypadku gdy firma kurierska korzysta z ekologicznych środków transportu.

Grupa InPost i Zalando są skoncentrowane na tworzeniu kompleksowych i wysokiej jakości usług dla swoich klientów – co potwierdzają wysokie oceny naszych klientów. Nasze partnerstwo wzmacnia świetną ofertę Zalando najlepszymi dostępnymi na rynku usługami logistycznymi oferowanymi przez InPost. Jest to w pełni zgodne z naszym podejściem do biznesu – łączenia zrównoważonego rozwoju z funkcjonalnością i wygodą – powiedział Quentin Benault, dyrektor zarządzający Mondial Relay France i Benelux.

Bardzo aktywnie rozwijamy nasz biznes w Europie – powiększamy sieć i zasięg, a także podpisujemy nowe partnerstwa. W Wielkiej Brytanii mamy już ponad 5.000 maszyn Paczkomat, a we Francji blisko 4.000. Obecnie rośniemy na europejskich rynkach o prawie 30 proc. – czyli znacznie szybciej niż w Polsce. Już w tym roku przychody z rynków międzynarodowych są na poziomie 40 proc. naszych obrotów i zakładamy dalszą dodatnią dynamikę w tym obszarze – powiedział Rafał Brzoska, założyciel i prezes zarządu InPost.

Strategiczne partnerstwo między InPost Group i Zalando dowodzi, że troska o planetę nie musi iść w sprzeczności z wygodą. InPost i Zalando wytyczają szlak ku przyszłości, w której odpowiedzialna i ekologiczna logistyka będzie normą – tworzą czystsze i bardziej zrównoważone środowisko dla wszystkich.

InPost dostarczył w 2022 roku 745 milionów paczek w całej Europie.

