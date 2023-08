400 tys. mkw. powierzchni zrealizowanych i kolejne 400 tys. mkw. w budowie – Harden Construction ostro gra o kolejne kontrakty i szybko buduje portfolio projektów magazynowych i produkcyjnych.

Harden Construction to generalny wykonawca obiektów logistycznych, hal przemysłowych, magazynowych i produkcyjnych.

Od 2021 roku Harden Construction zrealizował ponad 400 tys. mkw. powierzchni dla klientów m. in. z branży logistycznej, przemysłowej, czy e-commerce.

Harden Construction realizował inwestycje m.in. dla Panattoni, TERG S.A. (Media Expert), Inpost, Carrefour, Poczta Polska, ZING czy DB Schenker.

Harden Construction z impetem wszedł na rynek wykonawców w dość trudnym okresie biznesowym – podczas pandemii…

Paweł Fiuczek, dyrektor zarządzający: W 2020 roku pojawiła się szansa ze strony inwestora na stworzenie generalnego wykonawcy w sektorze przemysłowym. W tym czasie czuliśmy się na tyle silni i doświadczeni, że mieliśmy odwagę podjąć się takiego wyzwania, wiedząc, że potrafimy zrobić to lepiej niż inni. Budowa hal, magazynów i obiektów przemysłowych jest tym, na czym znamy się najlepiej i najlepiej rozumiemy, dlatego dodatkowa motywacja nie była potrzebna. Pomimo pandemii zaczęliśmy więc tworzyć Harden Construction.

Łukasz Kozerski, dyrektor operacyjny: W swojej karierze poznaliśmy również wiele różnych sposobów działania generalnych wykonawców, którzy funkcjonują na rynku. Czuliśmy, że tworząc firmę od zera, będziemy w stanie proponować od początku właściwe rozwiązania i stworzyć własny system umożliwiający szybki rozwój organizacji.

PF: Chcieliśmy rozwijać się na własnych zasadach. Mieliśmy wiele pomysłów na rozwiązania, które chcieliśmy wdrożyć w nowym środowisku - stąd decyzja o stworzeniu nowego gracza na rynku była całkiem naturalna.

Harden Construction jest pierwszą wspólną inicjatywą?

PF: Z Łukaszem znamy się bardzo długo i nasze drogi biznesowo krzyżowały się wielokrotnie. Jesteśmy obecni w branży od ponad 18 lat.

ŁK: Wcześniej w różnych firmach tworzyliśmy zespoły i działy, ale tworzenie firmy od zera to zupełnie inna bajka. Na szczęście Paweł jest mocny w organizacji pracy, dzięki temu kierunki rozwoju, które zostały nakreślone, są realizowane krok po kroku w niespotykanym dotąd tempie.

PF: U nas jest tak, że się uzupełniamy. Łukasz z kolei ma doświadczenie w pracy w firmie produkcyjnej, gdzie dużo czasu poświęcał na analizy i negocjacje. Dzięki temu potrafi przygotowywać ofertę odpowiadającą na potrzeby klienta i wyróżniającą się na tle ofert konkurencyjnych.

Na początku naszej działalności postawiliśmy na stworzenie zespołu i proces rekrutacji. W pierwszym roku działalności osobiście uczestniczyliśmy w niemalże 500 spotkaniach rekrutacyjnych - wspomina Łukasz Kozerski, dyrektor operacyjny w Harden Construction.

PF: Średnio w tym pierwszym okresie mieliśmy 20-30 spotkań rekrutacyjnych tygodniowo. I uwaga - wtedy również rozpoczynaliśmy nowe projekty i braliśmy udział w przetargach! W sumie spośród tych 500 spotkań zatrudniliśmy 50 osób. Przekonanie tych osób do firmy, która dopiero startuje i do swojej wizji, że firma za jakiś czas będzie dużym graczem na rynku, nie było łatwe. Wtedy firma składała się z 3 osób. W 2022 zatrudniliśmy kolejne 50 osób, dziś łącznie mamy na pokładzie 100 osób.

ŁK: Mamy też do siebie zaufanie, wiemy jak do swoich obowiązków podchodzimy. Znamy się i lubimy, ale też zdajemy sobie sprawę, że czasem życie zmusza nas do ścierania się, różnych stanowisk, do podejmowania konkretnych decyzji i kompromisów, ale to jest normalne. Staramy się zawsze dyskutować. Zawsze patrzymy, jak dane działanie wpłynie na organizację. Mamy okazję przedyskutować ją, poznać drugi punkt widzenia i rozważyć ten zupełnie inny od swojego. Organizacja bardzo na tym zyskała.

Jakie były wówczas warunki na rynku? Owszem, brakowało wykonawców, ale jednocześnie wszystkie firmy miały problemy z materiałami, z pracownikami. Jak wówczas - jako nowa firma - przekonywaliście do siebie partnerów?

ŁK: Na początku było totalne zawieszenie, pytanie czym jest ta pandemia i co będzie dalej. Były tu dwie opcje. Jedna – czy spowoduje ona globalny kryzys gospodarczy, który sprawi, że wszystko stanie i nic się nie będzie budować? Czy druga opcja – zaraz znajdą szczepionkę, wszystko wróci do normy i świat zacznie normalnie funkcjonować. Wtedy nikt tego nie wiedział, wirus był nowością, który mógł wszystko zatrzymać. Za granicą zamykano wtedy budowy.

Gdy na koniec 2020 roku wygraliśmy pierwsze dwa kontrakty i zaczęliśmy je realizować, były bardzo niskie ceny, historycznie jedne z najniższych. Później na początku 2021 roku nastąpił bardzo duży skok cen materiałów budowlanych przy jednoczesnym ograniczeniu ich dostępności. Mimo takiej sytuacji rynkowej nie mieliśmy problemów z pozyskaniem podwykonawców i materiałów - mówi Paweł Fiuczek, dyrektor zarządzający w Harden Construction.

ŁK: W rzeczywistości pandemia spowodowała, że ruszył e-commerce, zrobiło się bardzo duże zapotrzebowanie na powierzchnie magazynowe i trzeba było je bardzo szybko zbudować. Jeśli chodzi o liczbę rozpoczynanych nowych budów miał miejsce wtedy historyczny szczyt. Nagle zaczęło brakować wszystkiego. Pandemia przyczyniła się do ograniczeń produkcyjnych i zachwiania łańcuchów dostaw. Mieliśmy również do czynienia z brakami kadrowymi u podwykonawców i producentów spowodowanych licznymi zachorowaniami na COVID-19 i kwarantannami.

PF: Nie mieliśmy problemów w przekonywaniu do siebie partnerów. Na początku wiele firm chciało współpracować z nami, ponieważ przez wiele lat daliśmy się poznać, jako wiarygodne i doświadczone osoby. Partnerzy wiedzą, że potrafimy współpracować i tworzyć partnerskie relacje. Był to dla nas bardzo pozytywny odzew ze strony rynku. Spotykaliśmy się z wieloma firmami, zapraszaliśmy ich do siebie do WeWork, naszego pierwszego biura. Wynajmowaliśmy tam sale konferencyjne i wielu podwykonawców i dostawców z początku pytało się nas czy cały biurowiec jest nasz.

Pierwszy kontrakt? Jak wspominacie jego realizację?

ŁK: To był taki czas, że robiliśmy wszystko naraz. Ustalaliśmy procedury w firmie, budowaliśmy poszczególne działy, zaczynając od księgowości i działu ofertowego, w międzyczasie tworząc wzory umów. Jednocześnie rekrutowaliśmy do wszystkich pozostałych działów i tworzyliśmy nowe zespoły, m.in. w Łodzi, Warszawie, Poznaniu. Szukaliśmy koordynatorów branżowych, spotykaliśmy się z dostawcami i podwykonawcami budując relacje pod przyszłe kontrakty. Jednocześnie startowaliśmy w przetargach i przygotowywaliśmy oferty. Wiedzieliśmy, że w pewnym momencie pojawi się oferta, która będzie na stole i wygramy ten kontrakt.

PF: Jedna z naszych pierwszych inwestycji, którą prowadziliśmy w Łodzi, pokazała nam, że mimo niskiej podaży materiałów na rynku i ogromnemu popytowi byliśmy w stanie sprostać bardzo wymagającym terminom realizacji ze strony inwestorów. Przykładowo wybudowanie 80 tys. mkw. hali w terminie pięciu miesięcy wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie jest ogromnym wyzwaniem nawet w stabilnych czasach dla rynku budowlanego, a co dopiero w tak zmiennym i niepewnym otoczeniu rynkowym, z jakim spotkaliśmy się na początku 2021 roku.

Nasze nieszablonowe podejście do zamówień materiałów oraz bardzo dobre relacje z producentami zaowocowały na tym projekcie m.in. dostawą ponad 500 słupów w czasie jednego miesiąca w porównaniu do ogromnych problemów na innych budowach w tym samym okresie i z takimi samymi materiałami a realizowanych przez generalnych wykonawców o już ugruntowanej pozycji na rynku.

Jak wygląda teraz portfel? Ile powierzchni zrealizowanej? Ile w budowie?

ŁK: Obecnie mamy 400 tys. mkw. powierzchni zrealizowanych i kolejne 400 tys. mkw. powierzchni w budowie. Wśród inwestorów i najemców znaleźli się między innymi Panattoni, H&M, Poczta Polska, Carrefour Polska, InPost, Media Expert, DB Schenker i DTW Logistics.

Powiedziałbym, że rynek się ustabilizował. Dostępność materiałów i podwykonawców jest znacznie większa niż rok temu oraz widoczna jest korekta cen. Można powiedzieć, że nie ma takiej zmienności na rynku jak w 2022 r. Natomiast dla Harden Construction 2023 rok jest kolejnym rokiem wzrostu zarówno jeżeli chodzi o liczbę projektów, ich powierzchnię jak i wartość przychodów. Obecnie jesteśmy w trakcie realizacji ośmiu projektów - mówi Paweł Fiuczek.

Jakie są największe obecnie bariery dla działalności?

ŁK: Firmy cały czas chcą inwestować i rozbudowywać swoje zakłady albo stawiać nowe. Inwestycje są jednak ograniczone ze względu na zmianę warunków makroekonomicznych. Mimo, że koszty realizacji danego projektu rok do roku spadły, a czynsze w tym samym czasie wzrosły, to mimo wszystko projekty czasem nie ruszają ze względu na utrudniony dostęp do finansowania oraz wysokie stopy procentowe. Dla niektórych inwestorów stopa zwrotu z takiej inwestycji jest zbyt niska, w związku z czym nie decydują się na jej rozpoczęcie, pomimo że zainteresowanie ze strony najemców jest bardzo duże.

Jakie plany na przyszłość?

PF: Ten rok jest dla nas bardzo intensywny. Tendencja wzrostowa utrzymuje się u nas bez dwóch zdań. Kierunkiem na następne lata jest budowa większej ilości fabryk, zakładów przemysłowych i produkcyjnych, tak aby mieć więcej w portfolio tego typu kontraktów. Już dziś je realizujemy i chcemy, żeby stanowiły one większy procent wszystkich naszych projektów.

Inwestujemy i chcemy dalej inwestować w rozwój naszych pracowników. Od początku duży nacisk kładziemy na szkolenia w różnym zakresie, zarówno techniczne jak i z rozwoju osobistego, które zamierzamy w tym roku jeszcze bardziej zintensyfikować. Wierzymy, że inwestycja w kapitał ludzki jest najlepszą inwestycją.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl