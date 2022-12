Koncern chemiczny Henkel podpisał umowę VPPA z firmą energetyczną IGNIS. Ma ona zagwarantować wytworzenie znaczących ilości energii odnawialnej.

Henkel i IGNIS to zintegrowana grupa z Hiszpanii zajmująca się wytwarzaniem, zarządzaniem i dystrybucją energii odnawialne.

Firmy podpisały wirtualne umowy zakupu energii (VPPA) dla dwóch nowych elektrowni słonecznych na 10 lat.

Udział koncernu Henkel w produkowanej energii elektrycznej odpowiada potrzebom ponad 40. zakładów produkcyjnych firmy znajdujących się na terenie Europy.

Dziesięcioletnie umowy zakupu energii zostały podpisane między niemieckim koncernem Henkel a IGNIS. Dzięki tym długoterminowym umowom VPPA Henkel przyczynia się do wytwarzania większej ilości energii odnawialnej. W wyniku tych ustaleń uzgodniona ilość energii elektrycznej zostanie wprowadzona do sieci publicznej. Nowe elektrownie słoneczne będą zlokalizowane w dwóch autonomicznych regionach Hiszpanii: Kastylii i León oraz Andaluzji. Ta inwestycja zmniejszyłaby emisję dwutlenku węgla (CO2) o 72 000 ton rocznie w porównaniu z wytwarzaniem równoważnej ilości energii elektrycznej przy użyciu paliw kopalnych. Parki fotowoltaiczne zostaną podłączony do sieci latem 2024 r., a przewidywana łączna moc wytwórcza wyniesie około 220 000 MWh rocznie. Umowa z firmą Henkel obejmuje około 90 proc. całkowitej mocy produkcyjnej projektu.

Jesteśmy w podróży w kierunku transformacji środowiskowej naszego modelu biznesowego. Jako że do 2030 roku chcemy stać się firmą pozytywną klimatycznie, projekty takie jak ta VPPA przyczyniają się znacząco do zwiększania udziału zielonej energii dostępnej w sieci, a tym samym przyspieszają konwersję z energii kopalnej na odnawialną – oświadczyła Ulrike Sapiro, Chief Sustainability Officer w firmie Henkel.

Ta VPPA to wieloletni kontrakt na energię odnawialną, który będzie miał największy wpływ na działalność Henkla w Europie. Doceniamy naszą współpracę z IGNIS i z niecierpliwością czekamy na rozpoczęcie prac nad tym fantastycznym projektem – dodała Petra Spallek, Corporate Vice President Purchasing w koncernie Henkel.

Umowa VPPA z koncernem wzmacnia również wkład IGNIS w globalne odwęglowienie przemysłu. Hiszpańska firma z sektora energetyki jest mocno skoncentrowana na umowach zakupu energii i ma poważne doświadczenie w realizacji projektów związanych z energią odnawialną na całym globie.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl