Dopasowanie oferty do indywidualnych potrzeb, silne wsparcie technologii, holistyczne podejście do organizacji eventu – tego oczekują organizatorzy imprez masowych od dostawców usług. Ma być kompleksowo, profesjonalnie i przede wszystkim bezpiecznie.

Rynek eventowy wraca do stanu sprzed pandemii.

W organizacji imprez masowych mamy do czynienia ze wzrostem profesjonalizacji usług.

Aby sprostać oczekiwaniom organizatorów dużych wydarzeń, dostawcy usług rozwijają formułę i rozszerzają wachlarz możliwości.

Pandemia zmieniła oblicze sektora MICE i branży eventowej, jednak teraz rynek wraca do stanu przed jej ogłoszeniem. Coraz więcej jest wydarzeń muzycznych, sportowych, targów, konferencji, a nawet zamkniętych imprez firmowych.

Dowodem na to są też dane z raportu Live Nation Entertaiment, który pokazuje, że obroty rynku koncertowego w pierwszym kwartale 2023 r. wzrosły o 73 proc. w porównaniu do analogicznego okresu roku minionego.

Bezpośrednie doświadczenia wypierają hybrydę

Okres „zachłyśnięcia się” spotkaniami hybrydowymi minął. Według ekspertów 2023 to kolejny rok, który pokazuje, że ludzie chcą się spotykać. Biznes docenia nawiązywanie i budowanie relacji bezpośrednich, a społeczeństwo chce śledzić najnowsze trendy na żywo.

W efekcie branża eventowa sukcesywnie się rozwija wykorzystując najnowsze, innowacyjne rozwiązania. Znacząco zmienia się również sposób organizacji wydarzeń, głównie pod względem wsparcia przez firmy z branży Facility Management, czyli dostawców usług ochrony, cateringu oraz usług sprzątania.

Kompleksowe usługi na pierwszym planie

Trudny okres pandemiczny zweryfikował potrzeby i oczekiwania organizatorów dużych wydarzeń oraz imprez masowych. Szczególnie ważne stały się jakość obsługi oraz sprawność w koordynacji szeregu działań związanych np. z logistyką, a przede wszystkim bezpieczeństwo uczestników wydarzeń.

- Obserwujemy znacznie większą świadomość organizatorów dotyczącą modelu współpracy i oczekiwań wobec dostarczających usługi firm zewnętrznych. Dziś organizatorzy wydarzeń poszukują profesjonalnego partnera, który korzysta z technologii, będzie odpowiedzialny jednocześnie za obsługę wielu procesów - zabezpieczenie imprezy, ale też catering i utrzymanie czystości. Te trzy bardzo ważne składowe procesu organizacji wydarzenia coraz częściej realizowane są przez jednego dostawcę usług. Skupienie się na współpracy z jednym dostawcą oznacza dla organizatora oszczędność czasu i daje możliwość skoncentrowania się w stu procentach na samym wydarzeniu – mówi Krzysztof Guzek, dyrektor handlowy segmentu Działalność usługowa w Grupie Impel.

Krzysztof Guzek, dyrektor handlowy segmentu Działalność usługowa w Grupie Impel.

Dlatego firmy chcą mieć jednego sprawdzonego dostawcę usług, który zapewni wykwalifikowany personel, zaawansowane systemy kontroli i dostosuje usługę do indywidualnych potrzeb – podkreśla Krzysztof Guzek.

Rozwój kompetencji to konieczność

Imprezy masowe to wymagający biznes. Aby sprostać oczekiwaniom organizatorów dużych wydarzeń, dostawcy usług rozwijają formułę i rozszerzają wachlarz oferowanych usług.

- Usługi muszą być bardziej spersonalizowane, wręcz szyte na miarę, dostosowane do specyfiki i wymagań danego wydarzenia – mówi Krzysztof Guzek. – Zamawiający potrzebuje w szybkim czasie skoordynowania połączonych usług wykonywanych na najwyższym poziomie. Jest to możliwe dzięki dobrej współpracy w ramach jednego zespołu i dużemu, profesjonalnemu zapleczu.

Dzisiaj profesjonalny partner nie tylko dostarcza bezpośrednio zamawianą usługę. Powierza mu się szereg działań, m.in. występowanie w imieniu organizatora do wszystkich instytucji, które wydają zezwolenie na imprezę, reprezentowanie organizatora w rozmowach z policją, strażą pożarną, zapewnienie służb medycznych, zapewnienie wygrodzenia terenu imprezy, zapewnieniu pomieszczeń dla gwiazd.

Profesjonalizacji uległa również sama usługa ochrony imprezy masowej. Oprócz zespołu służb porządkowych i informacyjnych standardem jest dziś zabezpieczanie terenu przy wykorzystaniu technologii, np. kamer monitoringu wizyjnego lub mobilnych wież monitorujących, które umożliwiają obserwację całego terenu.

Grupa Impel zapewniała bezpieczeństwo podczas Pucharu Świata w skokach narciarskich w Zakopanem. mat. pras.

Dzięki temu organizator oszczędza czas, ogranicza zasoby pracowników i minimalizuje błędy ludzkie, co ma z kolei wpływ na pozytywny odbiór imprezy i dobry wizerunek firmy – dodaje Krzysztof Guzek.

Doświadczone firmy nie boją się skali i rozmachu

Ekspert podaje przykłady dużych wydarzeń, które bardzo dobrze zostały ocenione w zakresie ochrony, m.in. Forum Ekonomiczne w Karpaczu, jubileusz dużej firmy produkcyjnej w Poznaniu czy World Urban Forum 11, czyli Światowe Forum Miejskie, które w 2022 r. odbyło się w Katowicach.

- Skala wydarzenia, czas trwania, liczba osób przebywających na terenie, konieczność komunikowania się z obcojęzycznymi gośćmi, ochrona wielu lokalizacji w tym samym czasie – te wszystkie wyzwania wymagają dobrego zaplecza organizacyjnego i perfekcyjnego przygotowania – mówi Krzysztof Guzek.

Startujący pod koniec lipca 80. Tour de Pologne to kolejne wydarzenie, w którym logistyka i zapewnienie bezpieczeństwa wymaga dużego doświadczenia i doskonałej organizacji.

Grupa Impel pełni rolę oficjalnej ochrony wyścigu Tour de Pologne już trzynasty rok z rzędu. mat.pras.

- Grupa Impel pełni rolę oficjalnej ochrony wyścigu Tour de Pologne już trzynasty rok z rzędu. Przygotowujemy ochronę mety wszystkich siedmiu etapów na całej trasie wyścigu. W tym roku trasa obejmuje zachodnią i południową część Polski – wyścig zaczyna się w Poznaniu, a wielki finał zaplanowany jest w Krakowie. Dodatkowo zadbamy o zabezpieczenie trasy szóstego etapu wyścigu, czyli jazdy indywidualnej na czas w Katowicach. To ogromne wyzwanie, w ramach którego odpowiadamy także za opracowania planu tymczasowej zmiany organizacji ruchu w tym mieście. Kluczowym elementem będzie skalowanie i szybkość reagowania, a to właśnie gwarantujemy organizatorowi Tour de Pologne – wyjaśnia ekspert Grupy Impel.

Dzisiaj - jak podkreśla - klienci szukają firm zewnętrznych, które posiadają odpowiednie kompetencje, mają doświadczenie, są w stanie szybko reagować, odpowiednio oszacować ryzyka i nie potkną się na logistyce czy brakach personelu w najbardziej newralgicznym momencie wydarzenia.

Bezpieczeństwo ponad wszystko

Dla zapewnienia bezpieczeństwa imprezy i eliminacji ewentualnych zagrożeń kluczowa jest wnikliwa analiza ryzyk, stworzenie odpowiednich procedur, kontrole dostępu, dokładne opracowanie planów ewakuacyjnych, szkolenia pracowników, a także doświadczenie i praktyka wyniesiona z wcześniej organizowanych wydarzeń.

Mocnym wsparciem staje się w dzisiejszych czasach technologia połączona z zasobami ludzkimi.

Kamery szybko wykrywają niebezpieczne zachowania uczestników wydarzenia, a informacje na ich temat są natychmiast przekazywane do pracowników ochrony. Dodatkowo dysponujemy wieżami monitorującymi, które można umieścić nawet w trudno dostępnych miejscach, bramkami do wykrywania metalu czy skanerami podobnymi do tych, wykorzystywanych na lotniskach – wymienia ekspert Grupy Impel.

Jak zapewnia, rola technologii jeszcze wzrośnie, choć nowoczesne rozwiązania na pewno nie zastąpią doświadczonych koordynatorów i przeszkolonych pracowników ochrony.

Wieża monitorująca, którą można umieścić nawet w trudno dostępnych miejscach, mat.pras.

