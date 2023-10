Inditex podpisał trzyletnią umowę na zakup poliestru z recyklingu cycora za ponad 70 milionów euro.

Zobowiązanie do zakupu podpisane zostało z Ambercycle.

Ambercycle jest start-upem, który stoi za wynalezieniem cycora.

Jest kluczowe do zwiększenia produkcji tego włókna, dzięki budowie ich pierwszej komercyjnej fabryki.

Przewiduje się, że pierwsza komercyjna fabryka poliestru cycora rozpocznie działalność około 2025 r., co pozwoli na włączenie tego włókna do oferty produktowej firmy Inditex w ciągu kolejnych trzech lat.

Zara Athleticz. Fot. Mat. pras.

W ramach tej umowy Zara Athleticz prezentuje swoją pierwszą kolekcję kapsułową stworzoną we współpracy z Ambercycle. Kolekcja zawiera odzież techniczną wykonaną do 50 proc. z poliestru cycora. Jest przykładem olbrzymiego potencjału innowacyjnych materiałów do tworzenia produktów o wysokiej funkcjonalności przy mniejszym wpływie na środowisko. Kolekcja jest dostępna na Zara.com.

Inditex dąży do tego, aby do 2030 r. 100 proc. jego produktów tekstylnych było wykonanych wyłącznie z materiałów o mniejszym wpływie na środowisko. A w ramach tego zobowiązania Grupa oczekuje, że 25 proc. włókien tekstylnych będzie wykonanych z materiałów nowej generacji, które nie są jeszcze produkowane na skalę przemysłową. Cycora, regenerowany poliester stworzony z wycofanych z użytku tekstyliów, płynnie zastępuje konwencjonalny poliester.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl