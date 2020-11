innogy członkiem Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego

innogy przystąpiła do Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego (PLGBC). Jest to kolejny krok firmy w kierunku rozwoju branży green building, a jednocześnie zobowiązanie do promocji działań na rzecz zrównoważonego rozwoju.

- innogy Polska od lat promuje zrównoważony system energetyczny i intensywnie działa na rzecz środowiska, również w branży nieruchomości. Wprowadzamy na rynek panele fotowoltaiczne, stacje ładowania samochodów elektrycznych, oferujemy produkty energetyczne z gwarancjami pochodzenia. Misja jaka przyświeca PLGBC jest nam bardzo bliska, dlatego też decyzja o przystąpieniu do Stowarzyszenia była dla nas naturalna. Cieszę się, że łącząc siły możemy jeszcze szerzej wspierać zielone budownictwo i zwiększać świadomość na temat zrównoważonego rozwoju – mówi Anna Karanik, szefowa kanałów sprzedaży B2B w innogy Polska.

Zobowiązania członków PLGBC



Przystąpienie innogy do Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego to zobowiązanie do prowadzenia działań biznesowych oraz oferowania usług i produktów zgodnych z ideą zrównoważonego rozwoju. Dołączając do Stowarzyszenia innogy deklaruje dbałość o środowisko i zasoby naturalne zgodnie z najbardziej aktualnymi praktykami i legislacją, w tym zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym.

Członkostwo jest również wynikiem wcześniejszej owocnej współpracy obu podmiotów. Podczas 10. edycji PLGBC Green Building Symposium, która odbyła się w październiku br., jednym z prelegentów była Sylwia Buźniak z innogy Polska. W panelu dyskusyjnym pt. No place like home, mówiła o wyzwaniach stojących przed budownictwem mieszkaniowym oraz odnawialnych źródłach energii.

- Ogromnie cieszy nas, że zrównoważone budownictwo wzbudza coraz większe zainteresowanie, czego wyrazem są liczne inicjatywy i aktywności firm w branży budownictwa i nieruchomości. Rośnie świadomość i odpowiedzialność organizacji, nie tylko w kontekście ochrony środowiska, ale także lepszego zdrowia i zrównoważonego życia. To korzyści dla nas i dla przyszłych pokoleń - podkreśla Alicja Kuczera, dyrektor zarządzająca, Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC.