InPost, lider rozwiązań logistycznych dla branży e-commerce w Europie, rozszerzył umowę o współpracy z platformą zakupową Allegro.

Dzięki współpracy użytkownicy Allegro zyskali dostęp do ponad 2 tys. nowych punktów odbioru w ramach PaczkoPunktów InPost.

Do tej pory użytkownicy mieli do wyboru dostawę swoich zakupów do ponad 21 tysięcy urządzeń Paczkomat InPost w całej Polsce.

Mieli też opcję skorzystania z usług kuriera.

PaczkoPunkty InPost to stacjonarne punkty odbioru, które oferują profesjonalną obsługę i jeszcze szerszą dostępność. Co istotne, klienci Allegro posiadający Allegro Smart! zyskują jeszcze więcej. Mogą nie tylko korzystać z bezpłatnej dostawy za zakupy o wartości 45 zł przez Paczkomat – ale także, zyskują dostawę w soboty bez dodatkowych opłat zarówno przez Paczkomat jak i do PaczkoPunktu.

– Allegrowicze uwielbiają dostawy za pośrednictwem InPost – widzimy to w rokrocznie rosnących wolumenach przesyłek w naszych sortowniach. Dlatego nowa usługa z pewnością będzie przyjęta z zadowoleniem – bo jeszcze bardziej ułatwi i usprawni dostawy zakupów z Allegro. Naszym ogromnym atutem jest szybkość i wygoda, a oferta InPost w ramach Allegro Smart oraz specjalne dostawy w soboty przyciągną jeszcze więcej użytkowników największej platformy zakupowej w Polsce. Jakość i szybkość dostawy są niejednokrotnie kluczowa dla zakupu w danym sklepie lub na platformie, motywuje i zmniejsza liczbę porzuconych koszyków. Takie trendy obserwujemy na każdym europejskim rynku, na którym działamy. Stąd naturalne jest, że platformy zakupowe współpracują z najlepszymi operatorami logistycznymi – powiedział Rafał Brzoska, założyciel i prezes zarządu InPost.

Allegro kontynuuje swoje starania, aby uczynić zakupy online jeszcze bardziej wygodnymi i dostępnymi. Współpracując z InPost rozszerzamy możliwości dostawy i odbioru przesyłek, co przekłada się na wygodę i satysfakcję naszych klientów – podkreśla Artur Zbroja z Allegro.

Badania konsumenckie potwierdzają także, że InPost jest najlepiej rozpoznawaną marką wśród internautów w Polsce. Znajomość wspomagana marki wynosi aż 97 proc., a znajomość spontaniczna 83 proc.

