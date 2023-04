Grupa InPost, lider rozwiązań logistycznych dla branży e-commerce w Europie, konsekwentnie realizuje strategię rozbudowy swojej europejskiej sieci urządzeń Paczkomat.

Do niedawno rozstawionej maszyny nr 5000 w Wielkiej Brytanii, dołączył Paczkomat nr 3000 we Francji.

InPost wykorzystuje opracowany w Polsce, zaawansowany i unikatowy system logistyczny, z powodzeniem implementując go na europejskich rynkach.

W całej Europie InPost koncentruje się nie tylko na dużych miastach, ale także – tak jak w Polsce – na mniejszych miejscowościach.

Francuska maszyna nr 3000 została uruchomiona w turystycznej gminie Les Villards-sur-Thônes w Górnej Sabaudii, niedaleko ośrodków narciarskich La Clusaz i Le Grand Bornand.

– Dostawy przez Paczkomat zostały bardzo dobrze przyjęta przez francuskich konsumentów. Już obecnie wykorzystanie najpopularniejszych maszyn rozmieszczonych we Francji ma taki sam poziom, jak w Polsce. Nie jest więc zaskoczeniem, że rozbudowujemy istniejące urządzenia i bardzo szybko zagęszczamy ich sieć. Jest to element realizacji naszej europejskiej strategii – w ramach której w kolejnych krajach rozwijamy autorski system dostaw ostatniej mili, który osiągnął tak olbrzymi sukces w Polsce.

We Francji, tak jak wcześniej w Polsce, nie koncentrujemy się tylko na największych miastach – ale także na mniejszych miejscowościach czy wręcz gminach, takich jak liczące niecały tysiąc mieszkańców Les Villards-sur-Thônes, gdzie została postawiona maszyna nr 3000. Jesteśmy przekonani, że zbudowanie kompleksowej sieci na każdym z rynków, na którym jesteśmy obecni to klucz do sukcesu i tę strategię konsekwentnie realizujemy – powiedział Rafał Brzoska, prezes i założyciel InPost.

Szeroka sieć dostaw InPost i Mondial Relay we Francji obejmuje już ponad 12.000 punktów odbioru, a w tym roku przekroczy kolejny ważny kamień milowy 3000 urządzeń Paczkomat.

Zainstalowanie 3000 maszyny Paczkomat w kurorcie narciarskim w szczycie sezonu to świetna okazja i promocja tej nowoczesnej usługi, nie tylko wśród społeczności lokalnej – podkreśla Vincent Paz, dyrektor marki żywności ekologicznej Le marché bio des Aravis, przed którą zainstalowano urządzenie.

InPost i Mondial Relay oferują we Francji rozległą sieć punktów odbioru, która spełnia wysokie oczekiwania konsumentów.

Paczkomat nr 3000 to istotny kamień milowy w rozwoju na rynku francuskim. W ten sposób nasi klienci mogą jeszcze częściej korzystać z prostego, praktycznego i łatwo dostępnego rozwiązania do odbioru lub nadawania paczek w dowolnym momencie, przez całą dobę – podkreśla Frédérique Lancien, dyrektor marki i klienta Mondial Relay.

Z okazji uruchomienia 3000 urządzenia InPost i Mondial Relay zaprosiły klientów, mieszkańców i turystów do wspólnego świętowania w Les Villards-sur-Thônes. Chętni mogli wziąć udział w losowaniu i wygrać hulajnogę elektryczną, wiele gadżetów (kubki, podgrzewacze, torby na zakupy itp.) oraz kody rabatowe na wysyłkę paczek, a także skosztować słodyczy, ciasteczek i gorącej czekolady. Dla najmłodszych przygotowano mnóstwo balonów.

InPost, lider rozwiązań logistycznych dla e-commerce skutecznie kontynuuje swoją europejską ekspansję. W połowie marca br. firma oficjalnie potwierdziła montaż 5000 urządzenia Paczkomat w Wielkiej Brytanii, tym samym rynek ten stał się drugim po Polsce krajem z największą liczbą urządzeń InPost. Oznacza to, że konsumenci mogą nadawać i odbierać swoje przesyłki za pomocą ponad 290 tys. skrytek. Już teraz niemal połowa mieszkańców Londynu, Birmingham i Manchesteru mieszka w promieniu siedmiu minut spacerem od najbliższego urządzenia Paczkomat.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl