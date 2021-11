Inwestorzy, architekci, deweloperzy przekonali się do prefabrykacji. Pekabex z rekordem

Od stycznia do października 2021 roku zakłady Grupy wyprodukowały 223,970 metrów sześciennych elementów, czyli o +35 proc. r/r.

- Rekordowy poziom produkcji to przede wszystkim efekt zwiększonej skali działalności m.in. w związku z nabyciem zakładu w Niemczech, wejściem na wyższe wolumeny produkcyjne w nowo wybudowanym zakładzie w Gdańsku oraz zwiększeniem skali produkcji w zakładzie w Mszczonowie. To także zasługa konsekwentnego wprowadzania automatyzacji, cyfryzacji i nowych technologii oraz optymalizacji procesów w naszych zakładach. Produkcję do końca tego roku mamy już zaplanowaną, obecnie kontraktujemy drugi i trzeci kwartał przyszłego roku – komentuje Beata Żaczek, Wiceprezes Zarządu PEKABEX S.A.

Obecnie na rynku jest ogromne zapotrzebowanie na elementy i materiały prefabrykowane. Spółka otrzymuje liczne zapytania dotyczące budowy hal produkcyjnych, magazynowych i logistycznych. Równie dużym zainteresowaniem cieszy się budownictwo mieszkaniowe. - Inwestorzy, architekci, deweloperzy oraz generalni wykonawcy przekonali się, że technologia nowoczesnej prefabrykacji przynosi wiele korzyści. Niemniej, istotne są również efekty środowiskowe, technologia wpływa na zmniejszenie śladu węglowego, czasu realizacji i zwiększa bezpieczeństwo na placach budowy – dodaje Beata Żaczek.

W całym 2020 roku Grupa PEKABEX wyprodukowała 203,846 metrów sześciennych elementów prefabrykowanych.