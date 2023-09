Zmiana nawyków najemców na energooszczędne, precyzyjne określenie optymalnego zapotrzebowania na szczytową moc oraz sterownie systemem BMS - dzięki odpowiednim zabiegom w tych obszarach można zmniejszyć zużycie energii w budynkach do 20 proc.

Najemcy i właściciele obiektów komercyjnych oczekują od firm sektora Facility Management optymalizacji zużycia energii.

Ważnym elementem efektywności energetycznej jest wdrożenie dobrych praktyk podnoszących świadomość ekologiczną użytkowników budynków.

Określenie optymalnego zapotrzebowania na szczytową moc jest jednym z elementów, który może bardzo ograniczyć rachunki.

Sesja Property Forum „Klimatyczne ambicje. Efektywność przede wszystkim”. Fot. PTWP.

- Każdego miesiąca sprawdzamy rachunki i rozmawiamy z najemcami o tym, jak można je obniżyć. Pozwala to ograniczyć zużycie prądu od ok. 3 proc. do 5 proc. Skoro energia drożeje i nie możemy nic z tym zrobić, bo stawki narzucają nam dostawcy, to musimy postarać się zmniejszyć jej zużycie - tłumaczył Jerzy Szulc, wiceprezes Agis Management Group podczas sesji Property Forum „Klimatyczne ambicje. Efektywność przede wszystkim”.

Dobrze dobrana moc to podstawa efektywności

Najemcy budynków komercyjnych są tylko jednym z obszarów działań proefektywnościowych. Drugim są umowy z dostawcami. Każdy wie, że rachunek składa się z dwóch elementów: części stałej i zmiennej. Ta druga to faktyczne zużycie, a pierwszą stanowi moc, którą zamawia się u dostawcy.

- Niestety nasze bloki energetyczne są oparte na węglu. Ich bezwładność jest tak duża, że nie można tak sobie wyłączyć elektrowni. Dlatego raz zamówiona moc, bez względu na to, czy zostanie zużyta, czy nie - musi być opłacona. Określenie tego optymalnego zapotrzebowania na szczytową moc jest jednym z elementów, który może bardzo ograniczyć rachunki - opisuje Jerzy Szulc.

Do tego są potrzebne optymalizatory sieci. - Dzięki nim będzie dokładnie wiadomo, ile energii zamówić, żeby nie płacić dosyć dużych kar umownych - podkreśla Jerzy Szulc.

Sterownie systemem BMS

Trzecim obszarem działań optymalizujących zużycie energii w budynkach komercyjnych jest sterowanie systemem BMS.

- W obiektach, które obsługujemy technicznie BMS jest statyczny. Odczytujemy parametry - analizujemy m.in. liczbę osób, temperaturę i różne czynniki zewnętrze oraz ustawiamy stałe czasowe, które regulują pracę urządzeń. Niestety zmienność tych wskaźników jest tak duża, że system nie nadąża za zmianami. Gdy nie ma technika w obiekcie, jedynym rozwiązaniem jest współpraca z firmami, które zakładają nakładki na BMS. Dzięki nim system reaguje natychmiastowo na wszystkie zmienne, optymalizując pracę urządzeń do minimum - opisuje Jerzy Szulc, wiceprezes Agis Management Group.

Dzięki odpowiednim zabiegom w tych trzech obszarach można, zdaniem eksperta, zmniejszyć zużycie energii w budynkach nawet do 20 proc.

