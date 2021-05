Jak powinno wyglądać budowanie w erze zrównoważonego rozwoju? O tym dziś na EEC Online

Kontynuacja rozpoczętego wczoraj EEC Online przyniesie rozmaitość tematów i wątków. Waga dla przyszłości gospodarki - polskiej i europejskiej - to cecha, która łączy zaplanowane na dziś debaty i rozmowy.

Budownictwo, transport, energia, technologie, edukacja i rynek pracy, globalna gospodarka i ekspansja - to hasła opisujące bogaty program pracowitego wtorku.

Zrównoważone budownictwo to trend, którego nie da się zatrzymać. Zielony transport przybrał na polskim gruncie postać konkretnego projektu Zielonej Kolei. W obu przypadkach rozwiązania prośrodowiskowe mają silny aspekt ekonomiczny.

Pierwszy dzień EEC Online w znaczącej części poświęcony był kwestiom makroekonomicznym i strategicznym. Dzień drugi to już niemal wyłącznie przybliżenia konkretnych, branżowych kwestii, problemów i wyzwań.

Zielony ład

Jak powinno wyglądać budowanie w erze zrównoważonego rozwoju? Czy w Polsce istnieje budownictwo zeroenergetyczne? Jak projektować, by obiekt spełniał zielone standardy i zaspokajał ambicje związane ze współczesnymi trendami. To zasadnicze pytania sesji dyskusyjnej z udziałem Anny Korneckiej, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii. Partnerami w dyskusji będą przedstawiciele firm - budowlanych potentatów jak Erbud oraz podmiotów, które świadczą dla budownictwa usługi i dostarczają towary, silnie związanych z zielonym trendem. To menedżerowie Siemens Polska, Saule Technologies, Grupy Selena i Columbus Energy.

Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury, oraz Andrzej Bittel, sekretarz stanu, pełnomocnik rządu ds. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu to goście debaty „Kierunek - zielony transport. Kolejowe cargo”. Projekt oparcia kolei na odnawialnych źródłach energii i przyszłość polskiego rynku kolejowych przewozów towarowych to dwie dominanty tej debaty.

CTL Logistics, przewoźnik aspirujący do roli jednego z liderów zielonej transformacji na polskich torach, a także Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, Alstom, Cargounit i Budimex. Taki zestaw dyskutantów zdradza, że będzie mowa także o roli nowoczesnej, zintegrowanej i dostępnej infrastruktury transportowej oraz o idei nowej mobilności, której tak dużą wagę przypisuje polityka Unii Europejskiej.

Future, czyli trendy przyszłości