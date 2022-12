Salon to nie tylko miejsce, w którym spędza się czas z rodziną czy przyjaciółmi podczas wspólnych spotkań. To również odskocznia od codziennych zmartwień i oaza, w której można odpocząć po całym dniu ciężkiej pracy. Odpowiednio dobrane meble i akcesoria sprawią, że spędzanie czasu w salonie będzie przyjemne i komfortowe.

Oprócz standardowego zestawu w postaci stołu i krzeseł, w salonie doskonale sprawdzi się również sofa oraz fotel lub nawet dwa. To właśnie ten ostatni rodzaj mebli będzie tematem dzisiejszego artykułu.

Już na samą myśl o wieczorze pod kocem, z kubkiem ulubionej herbaty i dobrą książką, wielu z nas się uśmiecha. Fotele stanowią idealne miejsce nie tylko do czytania, ale także do oglądania ulubionego serialu czy nawet do ucięcia sobie popołudniowej drzemki. Co warto wziąć pod uwagę przy wyborze fotela do salonu? Podpowiadamy.

Rozmiar

Nietrudno zgadnąć, że zbyt mały fotel „zginie” w salonie na tle innych mebli czy po prostu na tle całej przestrzeni. Z kolei fotel o większych gabarytach, który zastawi pół salonu, również nie jest najlepszym pomysłem. Przed zakupem fotela zaplanuj odpowiednio przestrzeń, w której będzie miał stanąć wymarzony mebel.

Pamiętaj też, aby zostawić odpowiednio dużo przestrzeni na swobodne poruszanie między nim a pozostałym wyposażeniem salonu. Nic tak przecież nie przyprawia o zawrót głowy, jak konieczność lawirowania pomiędzy własnymi meblami!

Fotel powinien mieć odpowiednią głębokość siedziska oraz wysokość oparcia, aby nasza głowa nie „odlatywała” w tył podczas opierania się. Jeśli nie mamy możliwości samodzielnego przetestowania mebla w salonie stacjonarnym, dobrze jest przygotować sobie pożądane wymiary przed zakupem.

Materiał

Tkanina, z którego wykonane jest obicie fotela, powinna być przyjemna w dotyku, wysoka jakościowo, aby nie porwała się po kilku miesiącach użytkowania, oraz przede wszystkim wygodna podczas siedzenia na niej. Do chętnie wybieranych tkanin na obicia foteli należą między innymi szenil czy mikrofibra. Są to materiały syntetyczne, ale bardzo przyjemne w dotyku, z których z łatwością da się usunąć wszelkie zabrudzenia. Inne rodzaje materiału, które mogą posłużyć na obicia naszego mebla to między innymi aksamit, sztruks oraz welur.

Wiele osób decyduje się także na naturalne tkaniny żakardowe, a także plecionki. W ofercie sklepów w dalszym ciągu można znaleźć fotele wykonane ze skóry. Materiał ten jest elegancki, bardzo trwały i choć wymaga odpowiedniej pielęgnacji, to o wiele łatwiej zmywa się z niego plamę po wylanym napoju, niż z foteli materiałowych. Jedynym „minusem” foteli skórzanych jest, jak nietrudno się domyślić, uczucie zimna, które towarzyszy nam podczas pierwszego kontaktu z meblem.

Kolor

Nie należy zapominać również o kwestii kolorystycznej. Fotel w odpowiednio dobranym kolorze potrafi być prawdziwą atrakcją salonu. To już nie czasy, w których kolor fotela trzeba dobierać pod kolor kanapy. Komplety wykonane w pełni w jednym odcieniu (i stylu) to dobre rozwiązania do biura czy gabinetu, ale w salonie możemy przysłowiowo mówiąc poszaleć!

Zakup fotela w kolorze kontrastującym do reszty pomieszczenia już nikogo nie dziwi, a nawet często uznawany jest za trend! Oczywiście, jeśli wolimy postawić na klasyczne barwy, dobrym rozwiązaniem może być wybór fotela w odcieniu szarości. Taki fotel będzie pasować do większości mebli oraz dekoracji w salonie i jest to bardzo bezpieczny wybór. Warto również pamiętać, że na całokształt dopasowania fotela do sofy wpływa nie tylko kolor, ale również umiejętne dobranie materiałów i sposobu wykończenia mebli.

Oparcie i podnóżek

Wbrew pozorom są to bardzo ważne, jeśli nie najważniejsze, elementy fotela. To właśnie wysokość oparcia ma wpływ na to, jak bardzo możemy zrelaksować się na fotelu naszych marzeń. Im wyższe oparcie fotela, tym lepsze podparcie dla zmęczonych i napiętych mięśni karku. A co za tym idzie, wysokie oparcie sprawi, że będziemy mogli się o wiele bardziej zrelaksować w takim fotelu, niż w fotelu o oparciu krótkim. Optymalna wysokość oparcia wynosi około 70 cm.

Z kolei, jeśli chodzi o podnóżek, nic nie pozwala tak bardzo zrelaksować się zmęczonym nogom, jak właśnie ten element. Wyżej uniesione nogi pozwalają krwi lepiej krążyć w naszym ciele, i jest to najlepszy sposób na wszelkie opuchlizny czy żylaki. Fotel, który sprzedawany jest z podnóżkiem to prawdziwy crème de la crème wśród foteli. Podnóżki można również kupić osobno i zatapicerować je takim samym materiałem, z jakiego zrobiony został fotel

vidaXL pomoże Ci znaleźć wymarzony fotel

Meblowanie salonu (i mieszkania w ogóle), niezależnie od jego powierzchni może być przyjemne i relaksujące, o ile odpowiednio się do tego przygotujemy. W przeciwnym razie istnieje duża szansa, że nasza artystyczna wizja przerodzi się w prawdziwy koszmar. Zakup jednego mebla, takiego jak fotel, wydaje się teoretycznie dość łatwym zadaniem, jednak w praktyce nie zawsze jest tak kolorowo. Zanim dokonasz zakupu, upewnij się, że mebel będzie pasować do wnętrza, w którym zostanie umieszczony. Pamiętaj też, aby nie robić zakupów pod wpływem chwili i nie ulegać podejrzanym promocjom. Zawsze sprawdzaj historię cen towarów, o ile jest to możliwe.

Zarówno fotele, jak i inne meble do salonu znajdziesz w internetowym sklepie vidaXL. Holenderska marka posiada bogatą ofertą nie tylko wyposażenia wnętrz, ale również artykułów sportowych, czy zabawek dla dzieci. Odwiedź stronę sklepu już dziś i zamów swój wymarzony fotel w atrakcyjnej cenie!