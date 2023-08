Jednym z elementów decydujących o wyborze firmy FM jest cena. Aby była właściwie porównywalna, specyfikacja przetargowa musi określać wymagania, które powinny być uwzględnione przy wycenie usług - tłumaczy Jerzy Szulc, wiceprezes AGIS FM.

Pozytywna ocena dotychczasowej współpracy firmy, jak też jej pracowników zwiększa zawsze szanse na wybór firmy do realizacji usług FM.

Aby proponowana przez oferentów cena była właściwie porównywalna, specyfikacja przetargowa musi dokładnie określać wymagania, które mają być uwzględnione przy wycenie usług FM.

Istotnym przy wyborze oferenta usług FM powinny być koszty osobowe które stanowią nawet ponad 60 proc. wszystkich kosztów obsługi technicznej nieruchomości.

Przystępując do przetargu na wykonanie usług technicznej obsługi nieruchomości przez firmę FM, należy przeanalizować, co tak naprawdę decyduje o możliwości otrzymania zlecenia na tego rodzaju usługi.

- Ponieważ w branży jestem od 24 lat, czyli tak naprawdę od początku tego rodzaju usług na rynku polskim, chciałem podzielić się naszymi doświadczeniami związanymi z uzyskiwaniem zleceń na usługi FM - tłumaczy Jerzy Szulc, wiceprezes AGIS FM.

Kim jest zleceniodawca usług FM?

Pierwszym elementem, który analizujemy przy oferowaniu usług FM jest pytanie, kto przeprowadza proces przetargowy i decyduje o wyborze firmy FM. Z reguły zawsze jest kilka alternatyw.

• Firma Property Management, która działa w imieniu właściciela nieruchomości i w pełni decyduje o wyborze firmy FM.

• Firma Property Managament, która przeprowadza proces przetargowy, a decyzję - po rekomendacji z jej strony - podejmuje właściciel nieruchomości.

• Właściciel, który posiada własne struktury PM i sam przeprowadza oraz decyduje o wyborze firmy świadczącej usługi FM.

Kierując się oferowaniem niskiej ceny, stwarzamy większą szansę otrzymania zlecenia przy braku możliwości zatrudnienia pracowników z dużym doświadczeniem i kwalifikacjami. Efektem będzie niski poziom usług i niezadowolenie po obu stronach - tłumaczy Jerzy Szulc, wiceprezes AGIS FM.

- Informacje te pozwalają nam na ocenę relacji z firmą, która rozstrzyga o wyborze oferenta. Pozytywna ocena dotychczasowej współpracy firmy, jak też jej pracowników zwiększa zawsze szanse na wybór firmy AGIS do realizacji usług FM - tłumaczy Jerzy Szulc.

Kolejnym elementem decydującym o wyborze oferenta jest niestety cena.

- Porównanie cen oferentów usług FM w tym przypadku niesie za sobą możliwość popełnienia dużego błędu, jeśli kierujemy się tylko jej poziomem i ograniczeniem szansy na otrzymanie zlecenia - ostrzega Jerzy Szulc.

Jak dodaje wiceprezes AGIS, każda cena, aby mogła być porównywalna, musi zawierać ten sam poziom usługi, czyli m.in.: wymaganych interwałów przeglądów serwisowych, dotrzymywania warunków gwarancyjnych związanych z wyborem autoryzowanych firm serwisowych, ilości i kwalifikacji dedykowanego personelu do obsługi technicznej obiektu.

- Aby proponowana przez oferentów cena była właściwie porównywalna, przygotowana specyfikacja przetargowa powinna dokładnie określać wymagania, które mają być uwzględnione przy wycenie usług FM. Jeśli tak nie jest, to musi być dokładnie sprecyzowany zakres ofererowanych usług - tłumaczy Jerzy Szulc.

Koszty osobowe ważne przy wyborze usług FM

Następnym elementem istotnym przy wyborze oferenta usług FM powinny być koszty osobowe które stanowią nawet ponad 60 proc. wszystkich kosztów obsługi technicznej nieruchomości.

- Kierując się oferowaniem niskiej ceny tych kosztów, stwarzamy większą szansę otrzymania zlecenia przy braku możliwości zatrudnienia pracowników z dużym doświadczeniem i kwalifikacjami. Efektem będzie niski poziom usług i niezadowolenie po obu stronach zarówno zleceniodawcy, jak firmy FM. W tej sytuacji należy znaleźć taki kompromis, który przy jak najniższej cenie zapewnia akceptowany poziom usług. Dlatego często w naszej ofercie pokazujemy kalkulowany poziom wynagrodzeń i kwalifikacji dedykowanego personelu - wyjaśnia Jerzy Szulc.

Ostatnim elementem, który decyduje o wyborze firmy FM, są referencje i doświadczenie w realizacji usługi na podobnych nieruchomościach, czyli m.in. budynkach biurowych, parkach logistycznych i centrach handlowych.

W materiałach przetargowych należy zazwyczaj wykazać się doświadczeniami firmy w realizacji podobnych nieruchomości, jak w zapytaniu ofertowym. Jest to ważny element gwarantujący odpowiedni poziom usług.

- Firma AGIS Management Group stawia nie tylko na referencje w tym zakresie, ale przede wszystkim na posiadanie w swoim zespole ludzi z wieloletnim doświadczeniem w realizowaniu usług na wszystkich rodzajach nieruchomości. Tak naprawdę o jakości usług decydują zatrudnieni w niej pracownicy niezależnie od doświadczenia firmy - uważa Jerzy Szulc.

AGIS FM w tym kontekście wyróżniają dwa podstawowe elementy.

- Pierwszy to 100 proc. polski kapitał i zarząd skupiający w swoich rękach całkowitą decyzyjność, co się wiąże ze znacznym skróceniem procesu podejmowania kluczowych decyzji. Drugi, to znacznie bardziej elastyczny sposób kalkulacji usług bez potrzeby utrzymania wysokich kosztów central, jak w podobnych spółkach z branży FM z zarządem w UK, Niemczech czy Hiszpanii - opisuje Jerzy Szulc, wiceprezes AGIS FM.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl