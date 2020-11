Jak zapewnić bezpieczeństwo w czasach pandemii w centrach handlowych i fabrykach?

Bramki detekcyjne to nowoczesne urządzenia przystosowane do pomiaru temperatury przechodzących osób. W czasie epidemii stały się niezbędne w biurach, wielkopowierzchniowych sklepach, magazynach, zakładach przemysłowych itp., czyli w obiektach, gdzie codziennie pojawia się wiele osób. Dlaczego? Żeby nie dopuścić do sytuacji, w której do środka dostaje się osoba z gorączką, czyli potencjalny nosiciel wirusa SARS-CoV-2. Na szczęście, bramki gwarantują wysoką skuteczność wykrywania oraz bezpieczeństwo dla kontrolowanych osób.

– Zgłaszają się po nie właściciele i zarządcy obiektów administracyjnych, dworców, lotnisk, hoteli, galerii handlowych, szpitali i przychodni, instytucji kultury, placówek oświaty, banków czy organizatorzy imprez – wymienia Paweł Wujcikowski, właściciel sklepu Spy Shop, największego polskiego dystrybutora sprzętu detektywistycznego i ochrony bezpieczeństwa osób, informacji i mienia.



Bezpieczniejsze warunki pracy



Z bramek detekcyjnych równie chętnie korzystają właściciele firm, którzy w ten sposób chcą zapobiec powstaniu ogniska choroby. Przedsiębiorcy obawiają się, że nawet jeden chory na terenie zakładu może w konsekwencji sparaliżować pracę całej firmy. Oczywiście, to skrajny przypadek, ale na jakość i szybkość pracy przekłada się nawet nieobecność kilku osób lub konieczność dzielenia zespołów na mniejsze grupy pracujące w systemie zmianowym. Aby ograniczać ryzyko do minimum, oraz aby zapewniać bezpieczne warunki, firmy korzystają z ze specjalistycznych urządzeń, których dostępność w Polsce znacznie wzrosła od wiosny.



– W czasach zagrożenia epidemiologicznego rutynowa kontrola temperatury jest konieczną procedurą zapewniającą bezpieczeństwo. W tym celu opracowana została na przykład bramka detekcyjna SE-1008, umożliwiająca szybką i bezdotykową kontrolę temperatury ciała – tłumaczy Paweł Wujcikowski.

Jak to działa?



Proces pomiaru odbywa się poprzez zbliżenie czoła lub nadgarstka do czujnika na kilka centymetrów. Czuły detektor reaguje na temperaturę powyżej 37°C i automatycznie informuje o tym poprzez wyświetlacz LED. Margines błędu wynosi zaledwie +/- 0,3°C. Niektóre modele wyposażone są w dwa sensory, dla jeszcze lepszej kontroli. Co istotne, drugi sensor umieszczony jest poniżej pierwszego, dzięki czemu umożliwia to wygodną kontrolę dzieci lub osób na wózkach inwalidzkich. Wszystkie przeprowadzone pomiary oraz alarmy są automatyczne liczone i na bieżąco wyświetlane w górnym panelu.

1

2