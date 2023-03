Kajima Europe oraz Griffin Capital Partners, nabyły 70 proc. udziałów w HYMON, polskiej firmie specjalizującej się instalacjach fotowoltaicznych.

Kajima Europe to paneuropejski inwestor, generalny wykonawca, deweloper i zarządcą nieruchomości.

Griffin Capital Partners to wiodący inwestor oraz firma zarządzająca aktywami na rynku private equity w regionie CEE.

To już druga wspólna inwestycja obu podmiotów na polskim rynku OZE.

W 2021 roku firmy przejęły większościowy udział w PAD RES, polskim deweloperze działającym w sektorze czystych źródeł energii.

HYMON jest liderem na rynku instalacji fotowoltaicznych w Polsce, z dorobkiem ok. 472 MW zainstalowanej mocy instalacji fotowoltaicznych. Kajima i Griffin będą dalej wzmacniać pozycję rynkową spółki, poprzez rozszerzenie portfolio produktów oraz planować jej wejście na nowe rynki. Kajima będzie większościowym inwestorem we wspólnej spółce joint venture, natomiast Griffin Capital Partners będzie pełnił rolę współwłaściciela i investment managera. Jacek Strzesak, założyciel HYMON pozostanie 30 proc. udziałowcem i członkiem rady nadzorczej.

Misją Kajimy jest realizowanie zrównoważonych inwestycji i wykorzystywanie możliwości do rozwoju w Europie. Dostrzegamy ogromny potencjał w polskim rynku OZE, a dzięki - drugiemu związanemu z rynkiem OZE - partnerstwu z Griffin możemy zwiększyć naszą obecność w tym rosnącym sektorze - mówi Chris Gill, Investments Director & Head of Renewables w Kajima.

Konsekwentnie zwiększamy nasze zaangażowanie w transformację energetyczną. Dostrzegamy możliwość efektywnego alokowania kapitału zarówno w segmentach o dużej wartości aktywów, jak i poprzez prywatne transakcje wykupu. Bardzo nas cieszy duża liczba atrakcyjnych okazji inwestycyjnych i liczymy na to, że już wkrótce będziemy mogli ogłosić kolejne transakcje - dodaje Tomasz Mrowczyk, Co-Managing Partner w Griffin Capital Partners.

HYMON specjalizuje się w realizacji elektrowni fotowoltaicznych oraz dostarczaniu pomp ciepła do gospodarstw domowych, klientów przemysłowych i korporacyjnych. Na polskim rynku firma działa od 2011 roku i zrealizowała już ponad 70 000 instalacji fotowoltaicznych. HYMON zatrudnia obecnie ok. 300 stałych pracowników oraz współpracuje z zespołem ok. 800 przedstawicieli handlowych oraz 100 osób w ramach ekip instalacyjnych, co pozwala na wykonanie ponad 1300 instalacji fotowoltaicznych miesięcznie.

Polski rynek OZE rozwija się bardzo dynamicznie, a nasza firma w ciągu ostatnich dziesięciu lat urosła do pozycji krajowego lidera. Wierzymy, że partnerstwo z Griffinem i Kajimą, silnymi i doświadczonymi międzynarodowymi graczami, pozwoli nam na dalszy rozwój i wejście w nowe obszary działalności - mówi Jacek Strzesak, założyciel firmy HYMON.

- Wzmocnienie naszej bazy akcjonariuszy nie tylko pozwoli nam przyspieszyć wzrost organiczny, ale otworzy przed firmą szereg strategicznych możliwości. Widzimy również ogromny potencjał w synergii między spółką HYMON, a innymi inwestycjami kontrolowanymi przez Kajimę i Griffina - dodaje Artur Mincewicz, prezes firmy HYMON.

We wrześniu 2021 roku Kajima Europe i Griffin ogłosiły utworzenie spółki joint venture w celu finansowania i rozwoju inwestycji w obszarze energetyki odnawialnej w Polsce. W ramach porozumienia spółka przejęła 72 proc. udziałów w PAD RES, wiodącym polskim deweloperze działającym w sektorze czystych źródeł energii. Od tego czasu PAD RES rozpoczął prace nad 13 projektami o łącznej mocy 500 MW, wszystkie z pozytywnie rozpatrzonymi wnioskami o wydanie warunków przyłączenia do sieci. W lipcu 2022 roku spółka zabezpieczyła finansowanie na budowę farmy fotowoltaicznej Genowefa o łącznej mocy 35 MW.

Partnerom joint venture przy przejęciu udziałów w HYMON doradzały firmy Rymarz Zdort Maruta i EY. Firmie Hymon doradzali PwC oraz kancelarie Gessel i HWW.

