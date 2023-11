Pokolenie K to program ambasadorski sieci Kaufland stworzony z myślą o studentach, którzy chcą poznać specyfikę pracy w branży handlowej.

Program dedykowany jest też tym, którzy chcą otrzymać merytoryczne wsparcie w rozwoju swoich talentów oraz zaangażować się w promocję marki w środowisku akademickim.

Spośród stu chętnych osób Kaufland wyłonił czterech reprezentantów, którzy będą współpracować z siecią do końca bieżącego roku akademickiego.

Studenci odbywają naukę na Uniwersytecie SWPS w Warszawie, Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Politechnice Wrocławskiej oraz Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Kaufland zakończył cieszącą się dużą popularnością rekrutację do swojego programu ambasadorskiego. Ze stu chętnych osób wyłoniono czterech ambasadorów, a nowo powstały zespół studentów – Pokolenie K – to świetnie zapowiadający się przedstawiciele marki. Inauguracja kolejnej odsłony programu odbyła się 16 października, w centrali firmy we Wrocławiu, podczas której studenci odbyli również oficjalne wdrożenie merytoryczne. Od teraz do zadań nowych ambasadorów należy reprezentowanie marki Kaufland na swoich uczelniach, a także w trakcie wydarzeń studenckich, targów pracy czy konferencji. Firma będzie cały czas aktywnie wspierać podopiecznych, przekazując potrzebne na eventy materiały informacyjne, gadgety i produkty do degustacji, dając jednocześnie możliwość samodzielnego planowania działań promocyjnych, budujących wizerunek przedsiębiorstwa.

- Program ambasadorski – Pokolenie K – to przede wszystkim świetna okazja do nauki i zabawy w jednym. Chcemy, by nasi młodzi ambasadorzy mogli jednocześnie rozwijać się zawodowo i czerpać dodatkową wartość merytoryczną, nie rezygnując z aktywnego uczestnictwa w życiu studenckim. Kaufland to nie tylko sieć handlowa, ale także środowisko do rozwoju, bo jako firma międzynarodowa oferuje naprawdę wiele możliwości. Naszym ambasadorom gwarantujemy zdobycie wszechstronnego doświadczenia np. z zakresu organizacji eventów, które na pewno przyda im się w przyszłości. Do programu wybraliśmy takie osoby, które przejawiają podobne do naszego, nowoczesne spojrzenie na działalność Kaufland i jesteśmy otwarci na pomysły z ich strony – mówi Daria Wichowska, ekspertka z Pionu Rekrutacji i Marketingu Personalnego w Kaufland Polska.

Najczęstszym powodem zainteresowania programem wśród studentów była właśnie spójność wizerunku marki z własnymi przekonaniami i upodobaniami. Potencjalni ambasadorzy wyrażali dużą chęć reprezentowania firmy, która w ich oczach jest nowoczesna, elastyczna i skierowana do młodych poprzez podejmowane inicjatywy społeczne czy aktywność na kanałach społecznościowych. Dużym atutem była dla nich również skala działalności firmy oraz możliwość nawiązania profesjonalnych relacji z pracownikami sieci, a sam program określali jako wskazanie dalszej ścieżki kariery. Wspólny mianownik stanowiła także chęć gruntownego poznania kanałów sprzedaży i wewnętrznych procesów firmy.

Program ambasadorski sieci Kaufland znajduje uznanie zarówno w środowisku akademickim, jak i wśród ekspertów ds. HR. Sukces sieci w obszarze polityki personalnej potwierdza m.in. zdobycie tytułu najlepszego pracodawcy w Polsce i Europie od Top Employers Institute w styczniu bieżącego roku czy nagroda Friendly Workplace 2023.

