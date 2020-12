KE pracuje nad nowym systemem oceny ekologicznych budynków

Komisja Europejska pracuje nad nowym systemem certyfikatów LEVEL. Będzie on służył zarówno do oceny budynków komercyjnych, jak i mieszkaniowych.

Strategia „less waste" w akustyce budynków



Ecophon od lat promuje dobre praktyki w akustyce wnętrz budynków. Od kilku dni firma wspiera wiedzą i doświadczeniem stowarzyszenie PLGBC, które realizuje wytyczne Komisji Europejskiej w obszarze zrównoważonego budownictwa. Na poziomie unijnym grupa Saint-Gobain dołączyła także do zespołu eksperckiego, który opracowuje otwarty system certyfikacji LEVEL(s) w zakresie tworzenia projektów przyjaznych dla środowiska.

Less waste, czyli mniej odpadów



W PLGBC* Ecophon zaangażował się w prace grupy roboczej Less Waste Office, czyli Zdrowe Zielone Biura. Grupa realizuje zalecenia Komisji Europejskiej w zakresie tzw. gospodarki obiegu zamkniętego. Celem jest wypracowanie wytycznych dla tworzenia projektów zielonych biur w Polsce, z uwzględnieniem śladu środowiskowego, recyklingu oraz ponownego wykorzystania materiałów.

- PLGBC jest dla nas świetną platformą do rozmów o tym, co jest ważne w zakresie zrównoważonego budownictwa. Jako Ecophon od kilkunastu lat konsekwentnie unowocześniamy technologię produkcji, tak by ograniczyć wpływ naszych produktów na środowisko w całym cyklu ich życia. Potwierdzeniem tych działań są deklaracje środowiskowe (EPD) dla wszystkich sufitów akustycznych i paneli ściennych, a także niski ślad węglowy naszych produktów. – mówi Magda Szubert, Concept Development Manager w Ecophon - Dzielenie się wiedzą i doświadczeniami jest potrzebne, by cała branża mogła robić postępy i by budynki w mniejszym stopniu obciążały środowisko. – dodaje.

Będzie nowa certyfikacja LEVEL(s)



Grupa Saint-Gobain, z aktywnym udziałem ekspertów Ecophon, od samego początku współpracuje z Komisją Europejską przy tworzeniu nowego, wspólnego dla UE, systemu oceny budynków pod względem ich wpływu na środowisko i zdrowie – Level(s).

W ramach systemu dobrowolnej sprawozdawczości Level(s) Komisja tworzy zasady oceniania projektów budowlanych oraz sporządzania sprawozdań. Level(s) oferuje zestaw prostych wskaźników do pomiaru charakterystyki środowiskowej budynków przez cały cykl ich życia. Wskaźniki pomagają oceniać zarówno biura, jak i budynki mieszkalne.