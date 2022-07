Kino napędzane rowerami. Zobacz ekologiczny projekt Grupy Impel

W proekologicznym kinie rowerowym na widzów czekać będzie 300 miejsc siedzących oraz 20 energorowerów niezbędnych do wytworzenia nawet 50 proc. energii elektrycznej, potrzebnej do zasilenia infrastruktury kina.

Wydarzenie ma charakter otwarty – istnieje jednak możliwość rezerwacji miejsc siedzących poprzez stronę wydarzenia.

Kolejne wydarzenia odbędą się w każdy wakacyjny piątek aż do 2 września:

· Katowice - Park Bogucki - 8 lipca, godz. 22:00

· Kielce - Kielecki Park Technologiczny – 15 lipca, godz. 22:00

· Rzeszów - Ogrody Bernardyńskie – 22 lipca, godz. 22:00

· Lublin - Targi Lublin – 29 lipca, godz. 22:00

· Kraków - Błonia – 5 sierpnia, godz. 21:00

· Gdańsk - plaża – 12 sierpnia, godz. 21:00

· Poznań - Malta – 19 sierpnia, godz. 21:00

· Łódź - Ogrody Geyera – 26 sierpnia, godz. 21:00

· Warszawa - Pole Mokotowskie – 2 września, godz. 20:30

Na widzów czekać będzie również „quiz ekologiczny", w którym na miejscu każdy może wziąć udział i sprawdzić swoją świadomość w zakresie ekologii.

Grupa Impel oraz zapraszani do współpracy partnerzy i patroni każdego dnia podejmują szereg działań minimalizujących negatywny wpływ na środowisko. Wszyscy są przekonani, że suma i synergia naszych działań może przyjść wymierne korzyści dla środowiska. Dlatego chcemy zainspirować widzów kina rowerowego do tego, by w okresie wakacji znaleźć w swoim codziennym funkcjonowaniu przynajmniej jeden obszar, w którym postaramy się podjąć „eko wyzwanie” i wypracować proekologiczny nawyk. – dodaje Dawid Frik, dyrektor marketingu Grupy Impel.