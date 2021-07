Kontrole PIP na budowach - jak się przygotować?

Według wstępnych danych GUS tylko w I. kwartale 2021 r. w konsekwencji wypadków na budowach poszkodowane zostały 572 osoby.

Aż w ośmiu przypadkach były to zdarzenia ze skutkiem śmiertelnym, a w 10 z ciężkim.

Niezdolność do pracy osób poszkodowanych wyniosła średnio 38 dni – podczas gdy dla wszystkich branż średnia absencja w pracy wyniosła 27 dni.

Sezon prac budowlanych w pełni – a mając na uwadze trwający już od kilku miesięcy boom w nieruchomościach – można się spodziewać jeszcze większego natężenia prac po okresie pandemicznym. Zarówno więc w kontekście kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, ale również z uwagi na bezpieczeństwo zatrudnionych pracowników – firmy powinny przeprowadzić przegląd własnego systemu BHP w co najmniej minimalnym zakresie wymaganym prawnie.

Jak wskazuje Andrzej Bączkowski, ekspert ds. bezpieczeństwa pracy W&W Consulting, aspekt spełniania przez pracodawców wymagań prawnych należy podzielić na dwa obszary – fizyczne zabezpieczenie pracowników przed zagrożeniami oraz formalno-prawne. – W ramach pierwszego obszaru pracodawcy powinni zwrócić szczególną uwagę na to, czy pracownicy posiadają niezbędne uprawnienia i szkolenia wymagane do tego typu pracy. Nie możemy bowiem zapominać o tym, że praca na budowie wymaga realizacji szerokiego spektrum działań, do których każdy pracownik musi zostać kompetentnie przygotowany. Następnie należy dokonać przeglądu środków ochrony indywidualnej i zbiorowej. Głównie należy kłaść nacisk na to, czy są odpowiednio dobrane do określonych na stanowisku zagrożeń oraz czy pracownicy je stosują. Kolejnym elementem będzie dokonanie przeglądu wszelkiego rodzaju maszyn i urządzeń z jakich korzystają pracownicy. Dla przykładu, czy rusztowania są prawidłowo zmontowane (przed odpowiednie osoby) i czy są sprawne, czy butle z gazami do palnika są prawidłowo przechowywane a stan węży i samego palnika jest prawidłowy, czy przysłowiowa betoniarka jest sprawna i prawidłowo podłączona do zasilania. Element ten dotyczy również przeglądu narzędzi ręcznych np. czy szlifierki mają osłony a kable zasilające są nieuszkodzone.