Niemiecki sektor budownictwa mierzy się z najpoważniejszym kryzysem od ponad dekady. Nowe zamówienia spadły do najniższego poziomu od 2008-2009, nie licząc przejściowego szoku wywołanego wybuchem epidemią covid-19 w 2020 r.

- Największe spowolnienie dotknęło segment budownictwa mieszkaniowego, do czego przyczynił się głęboki spadek popytu na mieszkania na skutek wysokiej inflacji i rosnących stóp procentowych w strefie euro - tłumaczy dr Damian Kaźmierczak, członek zarządu i główny ekonomista Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa.

Trudna sytuacja budownictwa w Niemczech nie powinna mieć większego wpływu na polską branżę budowlaną, rozumianą jako całość naszego sektora budownictwa - uważa dr Damian Kaźmierczak, członek zarządu i główny ekonomista Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa.

Sektor komercyjny pompowany tanim kredytem

Nie najlepiej kształtuje się również sytuacja w segmencie nieruchomości komercyjnych, który w ostatnich latach rósł ponad miarę pompowany tanim kredytem.

- Dziś musi on stawiać czoła mniejszemu zapotrzebowaniu na nowe powierzchnie komercyjne z powodu globalnej dekoniunktury gospodarczej, restrykcyjnej polityki pieniężnej prowadzonej przez Europejski Bank Centralny oraz wysokich kosztów budowy w latach 2021-2022 - dodaje dr Damian Kaźmierczak.

Wielu deweloperów popadło w spiralę zadłużenia i nie jest w stanie spłacać swoich zobowiązań wobec wierzycieli. W efekcie doszło do niewypłacalności kilku znanych deweloperów, takich jak Gerch Group, Euroboden czy Project Immobilien Group.

- Niemieckie budownictwo przed totalnym załamaniem ratują publiczne inwestycje infrastrukturalne, w tym w szczególności w segmencie drogowym, czyli podobnie, jak dzieje się to obecnie w Polsce - podkreśla główny ekonomista PZPB.

Ceny lecą w dół

Z badań Hamburg Commercial Bank i S&P Global wynika, że we wrześniu br. prawie 60 proc. niemieckich firm budowlanych przewidywało spadek aktywności w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Gorzej było tylko w listopadzie 2008 r. w czasie globalnego kryzysu finansowego oraz w październiku 2022 r. podczas pandemii koronawirusa.

- Co więcej, zatrudnienie w niemieckim budownictwie spada najszybciej od kwietnia 2020 r. Jedynym pozytywnym efektem kryzysu jest najwyższe tempo spadku cen na rynku budowlanym w historii badań, które dorównało poziomowi odnotowanemu w kwietniu 2009 r. - wyjaśnia dr Damian Kaźmierczak.

Zdaniem eksperta, trudna sytuacja budownictwa w Niemczech nie powinna mieć większego wpływu na polską branżę budowlaną, rozumianą jako całość naszego sektora budownictwa.

- Natomiast bez wątpienia jest to scenariusz negatywny dla kilku giełdowych przedsiębiorstw, które z powodzeniem rozwijają działalność za naszą zachodnią granicą. Głębokiego kryzysu nie odczuł niemiecki segment infrastrukturalny, w którym swoich sił próbuje na przykład Budimex - wyjaśnia dr Kaźmierczak.

Polskie spółki z pokorą uczą się niemieckiego rynku

Jak podkreśla ekspert, niemiecki rynek zamówień publicznych jest wyjątkowo hermetyczny i skutecznie chroniony przez władze federalne oraz administrację na szczeblu landów przed napływem wykonawców spoza Niemiec. W rezultacie skala działalności polskich firm w niemieckim segmencie drogowym, kolejowym czy energetycznym jest znikoma.

- Zdecydowanie więcej rodzimych przedsiębiorstw operuje w segmencie prywatnym, chociaż ich liczba i tak nie jest przesadnie duża, a spółki działają tam bardzo ostrożnie i z pokorą uczą się trudnego rynku niemieckiego - podkreśla Damian Kaźmierczak.

Przykładowo, Pekabex z pomocą PFR TFI nabył trzy lata temu zakład prefabrykatów w Bawarii, Unihouse z grupy Unibep realizuje w różnych lokalizacjach inwestycje kubaturowe w technologii modułowej, a deweloper Atal prowadzi swoją inwestycję mieszkaniową w Dreźnie.

- Wydaje się, że na tym tle największe sukcesy na rynku niemieckim osiąga Erbud, który ma związki z Niemcami od początku swojej działalności w Polsce w latach 90. ubiegłego stulecia - przyznaje członek zarządu PZPB.

Pracownicy wrócą z Niemiec do Polski?

Zdaniem Theodora Kaczmarczyka, prezesa - należącej do grupy Erbud - spółki MOD21, który ma ponad 30-letnie doświadczenie na niemieckim rynku budowlanym, wyhamowanie na rynku niemieckim może poskutkować powrotem wielu pracowników do Polski, co być może uzdrowiłoby nieco polski rynek.

Model: wybuduję drogo, a wynajmę tanio się nie opłaca, więc wyhamował również rynek mieszkań budowanych i kupowanych pod wynajem - tłumaczy Theodor Kaczmarczyk, prezes - należącej do grupy Erbud - spółki MOD21, który ma ponad 30-letnie doświadczenie na niemieckim rynku budowlanym.

Przyznaje, że droższe finansowanie mocno uderza w firmy deweloperskie. - Przecież nie wszystkie dodatkowe koszty można przenieść na nabywców, zwłaszcza że niemieckie władze starają się chronić najemców, wprowadzając w wielu miastach przepisy regulujące wzrosty czynszów - tłumaczy Theodor Kaczmarczyk.

Castingi na mieszkania w Niemczech

Można mówić o paradoksie na ryku niemieckim. Z jednej strony jest olbrzymi niedobór mieszkań – według szacunków Ministerstwa Mieszkalnictwa, Rozwoju Miast i Budownictwa, powinno się budować nawet 400 tys. mieszkań rocznie. Z drugiej - przy dzisiejszych cenach i usztywnieniu stawek najmu nie ma widoków na to, by inwestorzy mogli ten dół zasypać. Model: wybuduję drogo, a wynajmę tanio się nie opłaca, więc wyhamował również rynek mieszkań budowanych i kupowanych pod wynajem.

- Jednocześnie koszty kredytu tak urosły, że potencjalnym nabywcom mieszkań na cele prywatne bardziej opłaca się dalej wynajem po gwarantowanej, niższej cenie. Dlatego wśród kupujących urządzane są castingi na mieszkania. Klienci przychodzą na oglądanie z zaliczką w kieszeni, a jak ktoś już jakieś mieszkanie „czapnie", to nie wypuszcza z rąk, bo kolejnego może nie znaleźć - opisuje Theodor Kaczmarczyk.

Widmo kolejnych upadłości

Sytuacja deweloperów w Niemczech oczywiście zależy od projektów, jakie firma ma w portfolio oraz cen zawartych w kontraktach.

Wszyscy mają nadzieję na wyraźne działania rządu federalnego, które znacząco poprawiłyby sytuację branży budowlanej. Od dawna mówi się o oczekiwanej zmianie wysokości podatku VAT. Im dłużej przyjdzie na takie ruchy czekać, tym większe prawdopodobieństwo kolejnych upadłości - uważa Theodor Kaczmarczyk, prezes - należącej do grupy Erbud - spółki MOD21, który ma ponad 30-letnie doświadczenie na niemieckim rynku budowlanym.

Jego zdaniem, w najbliższym czasie nie odczujemy skutków tego kryzysu na polskim rynku, ale w dzisiejszym świecie łatwo o niespodzianki.

- Na pewno jako MOD21, generalny wykonawca i wytwórca drewnianych obiektów modułowych, niezależnie od sytuacji szukamy szans dla siebie. Od początku nie fokusowaliśmy się na mieszkalnictwie, więc nie widzę zagrożeń – przyznaje prezes.

Firma ma w portfolio realizacji m.in. dwa przedszkola, zakwaterowanie dla osób w kryzysie uchodźczym w Bawarii, przedszkole, żłobek i świetlicę w Meklemburgii.

