Kulisy połączenia AMF, Heradesign i Armstrong: "Układaliśmy klocki na nowo"

Tegoroczna myśl przewodnia Property Forum to zmiany. W tak szybko zmieniającym się świecie, także firmy muszą podążać za tym by aktualizować swój sposób działania, ofertę. Dokładnie to zadziało się w ostatnim czasie także w Knauf Ceiling Solutions. To była duża transformacja?

Anna Baczkowska: Nic nie jest w życiu tak pewne jak zmiana. To, że wydaje nam się, że środowisko, w którym żyjemy czy pracujemy jest niezmienne to zwykła ułuda. Niezaprzeczalnie ostatnie lata są dla nas wszystkich przyspieszoną lekcją adaptacji. Zmian, które nastąpiły nie uwzględniano w żadnej ze strategii. Na zmiany warunków zewnętrznych musimy reagować szybko i elastycznie.. Dla naszej firmy rok pandemiczny nałożył się na rok tworzenia, umacniania i dopracowywania nowej organizacji. Z połączenia dwóch oddzielnych firm, trzech rozpoznawalnych marek: AMF, Heradesign i Armstrong powstało Knauf Ceiling Solutions. Nowa struktura jest częścią grupy Knauf odpowiadającą stricte za rozwiązania akustyczne na sufity i ściany, działamy niezależnie od części Knauf, która zajmuje się rozwiązaniami z segmentu karton-gips.

Budowaliśmy tę strukturę ze znanych klocków, ale - dzięki pandemii - mieliśmy możliwość poukładania ich na nowo, z uwzględnieniem zmian na rynku dostaw, wymuszonego społecznego dystansu czy sposobów komunikacji. Łączyliśmy w jedno dwa ogromne organizmy biznesowe, każdy z odrębną strukturą. Mogliśmy wiec popatrzeć szerzej i zmienić koleiny postępowania.

Co taka zmiana w dużej firmie oznacza dla architektów i inwestorów rynku nieruchomości w Polsce?

Same korzyści. Stworzyliśmy najszerszą ofertę rozwiązań sufitowych oraz ściennych, co pozwala zarówno projektantom, jak i inwestorom dobrać materiały dostosowane do wszystkich potrzeb u jednego dostawcy. A to z kolei czysta oszczędność czasu i uproszczony proces realizacji inwestycji.

Oczywiście wszyscy producenci nieustannie wprowadzają udoskonalenia, zmiany, nowości lecz w Knauf paleta rozwiązań jest zdecydowanie najszersza. Możemy zrealizować praktycznie każde indywidualne zapotrzebowanie inwestora. Od trwałych i odpornych rozwiązań z blachy stalowej malowanej po uformowaniu,poprzez naturalne produkty z wełny drzewnej, sufity odporne na uderzenia, rozwiązania specjalistyczne np. zapewniające ochronę przed skażeniem bakteriologicznym czy pomagające w osiąganiu prawidłowego środowiska akustycznego niezbędnego do nauki, pracy czy wypoczynku, i w końcu po dekoracyjne przesłony z siatki cięto-ciągnionej.

To był też idealny moment by przyjrzeć się wszystkim procesom pozyskiwania surowców, komponentów. Moment na utwierdzenie się, że zgodna z ideą gospodarki obiegu zamkniętego cyrkularność technologiczna, której hołdujemy od lat w ramach poprzednich organizacji, to najlepszy krok producentów.

Czy nowa organizacja oznacza, że deweloperzy będą mieli łatwiejszy i szybszy dostęp do sufitów marki Knauf?

Połączenie marek rozszerzyło naszą sieć dystrybucji, a to oznacza większą dostępność i sprawniejsza logistyka produktów. Nasi partnerzy biznesowi dbają by wiele z produktów było dostępnych w magazynach od ręki, choć realizacje dużych inwestycji zawsze wymagają dobrego planowania szczególnie, gdy w projekcie znajdują się specjalistyczne rozwiązania. Obecnie, aby dostępność naszych rozwiązań była jeszcze lepsza budujemy nowe centrum logistyczne przy obsługującym Polskę zakładzie w Grafenau, którego otwarcie zaplanowano na jesień.

Wspomniała Pani o wielu zmianach, ale czy coś w tym ogromnym procesie łączenia firm pozostało niezmienne?

Oczywiście tak! Odpowiedzialność środowiskowa. Rozwiązania ekologiczne były bardzo istotne dla każdej z marek i ta kultura została na szczycie motywatorów działania Knauf Ceiling Solutions. Ocenie poddajemy całość procesu produkcyjnego skupiając się zarówno na pozyskiwaniu surowców, jak i możliwościach ponownego przetworzenia wyrobów w procesie technologicznym.

Na długo przed pojawieniem się pojęcia circular economy czy jak nazywamy to w Polsce - gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ), mieliśmy wdrożone programy przetwarzania naszych produktów. Wiele procesów podczas produkcji sufitów nastawionych jest na minimalizowanie wpływu na środowisko: odzysk generowanego ciepła do ogrzewania hal i biur, woda produkcyjna krążąca w obiegu zamkniętym czy własna elektrownia wodna. Wiemy, że aby odpowiedzialnie produkować musimy nieustannie badać wpływ naszych wyrobów na środowisko. A także stawiać na trwałość.

Osobiście uważam, że trwałość rozwiązań to synonim zrównoważonego rozwoju. Żadne z rozwiązań nie będzie ekologiczne jeśli nie będzie trwałe i ponadczasowe. Poddajemy więc ocenie cykl życia produktów określając ich ślad węglowy i nieustannie pracujemy nad wprowadzaniem zmian, które przyniosą pozytywny skutek w obszarze ochrony środowiska naturalnego. Deklaracje środowiskowe typu III to dla nas standard podobnie jak certyfikacja Cradle to Cradle – którą dla rozwiązań budowlanych mieliśmy jako jedni z pierwszych w Polsce. Od ponad 10 lat angażujemy się, najpierw pod marką Armstrong, a obecnie jako Knauf Ceiling Solutions w działania Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego (PLGBC). I ten priorytet zrównoważonego budowania i produkcji rozwiązań do budynków na pewno w Knauf Ceiling Solutions pozostanie niezmienny.