Kup, sprzedaj, zbuduj. Zrób to bezpiecznie. Bez audytu ani rusz!

Podstawowym audytem przeznaczonym dla transakcji kupna i sprzedaży gruntów, obiektów lub firm jest audyt due diligence, który trwa od trzech do czterech tygodni. Bada się w nim ryzyko wystąpienia zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego. - Kupujący staje się właścicielem ziemi wraz z istniejącymi w niej zanieczyszczeniami, a koszty remediacji mogą być bardzo duże. Dlatego, żeby zakup nie okazał się kłopotliwy, należy zbadać teren przed rozpoczęciem na nim jakiejkolwiek działalności – radzi Lidia Skąpska, szef działu środowiskowego WSP Polska.

Jakie usługi świadczy WSP?

Lidia Skąpska, szef działu środowiskowego WSP Polska: Jesteśmy globalną firmą. Polski oddział WSP ma siedzibę w Warszawie od ponad 20 lat. Zajmujemy się projektowaniem i konsultingiem, świadcząc usługi w sektorach: biurowym, przemysłowym, mieszkaniowym, handlowym i logistycznym. Specjalizujemy się w zielonych inwestycjach. W naszym zespole pracują projektanci m.in. konstrukcji, w tym również mostów i obiektów hydrotechnicznych oraz instalacji wewnątrz budynków. Mamy również dział zrównoważonego rozwoju, który specjalizuje się w doradztwie i certyfikacji inwestycji budowlanych w zakresie BREEAM, WELL i LEED. W naszej strukturze znajduje się także dział środowiskowy, którego zadaniem jest szeroko rozumiany konsulting środowiskowy: od pozyskiwania decyzji środowiskowych, poprzez pozwolenia tzw. sektorowe, potrzebne do funkcjonowania obiektu lub firmy, do usług doradczych podczas transakcji kupna i sprzedaży nieruchomości oraz działających firm. Oprócz typowego doradztwa środowiskowego podczas transakcji, wykonujemy także audyty techniczne nieruchomości. Zatem WSP może zaproponować kompleksową usługę, która łączy audyt techniczny, środowiskowy i zrównoważonego rozwoju.

Na czym polega audyt techniczny?

W przypadku zakupu działki niezabudowanej należy sprawdzić, czy dany teren spełnia warunki planowanej zabudowy, zaś w przypadku transakcji istniejącego budynku, należy ocenić kondycję techniczną całego obiektu.

Lidia Skąpska, szef działu środowiskowego WSP Polska.

Czy z waszych usług częściej korzystają kupujący czy sprzedający?

Trzeba przyznać, że częściej kupujący, bo nikt nie chce kupić przysłowiowego kota w worku. Audyt Due Diligence ma pomóc kupującemu wykonać analizę potencjalnych korzyści i strat. Musimy też przewidzieć, jakie dodatkowe koszty mogą się łączyć z zakupem konkretnej nieruchomości czy obiektu. Jest to bardzo istotny element negocjacji zakupowych. Koszty związane z dostosowaniem gruntu czy budynku do wymagań prawnych lub z doprowadzeniem stanu technicznego do obowiązujących norm, mogą się okazać na tyle duże, że mogą przewyższyć wartość transakcyjną nieruchomości.

