Łódzkie lotnisko planuje w przyszłym roku obsłużyć choćby 500 tys. pasażerów i zapowiada nowe kierunki czarterowe. Do obsługi portu potrzeba jednak więcej pracowników.

Obecnie z Łodzi odbywa się 20 lotów tygodniowo, a samoloty latają w siedmiu kierunkach.

To ma się wkrótce zmienić, bo w 2024 r. planowane są nowe loty czarterowe.

Łódzkie lotnisko poszukuje zatem nowych ludzi zarówno do biura, jak i do prac fizycznych.

Jak podaje łódzki oddział portalu Wyborcza.pl, lotnisko w Łodzi osiąga obecnie najlepsze wyniki od 10 lat. 2024 rok zapowiada się jesz ze lepiej, za sprawą rosnącej siatki połączeń, zarówno regularnych, jak i czarterowych. na dzień dzisiejszy odbywa się 20 lotów tygodniowo, a samoloty latają w siedmiu kierunkach. W 2024 roku w Łodzi ma się pojawić 10 kierunków czarterowych, w tym nowości do Tunezji i Albanii, a być może także na Korfu.

Na łódzkim lotnisku zatrudnionych jest ponad 200 osób. To za mało, by obsłużyć rosnący ruch. Placówka poszukuje pracowników na różne stanowiska. Aktualnie są miejsca dla co najmniej kilkunastu nowych pracowników, w tym operatorów sekcji rampowo-magazynowej czy wartowników służby ochrony lotniska. Kandydaci na stanowiska techniczne lub związane z obsługą pasażerów na lotnisku muszą przejść odpowiednie szkolenie. Dzięki temu mogą też liczyć na lepsze zarobki.

-Jest to szkolenie nie tylko wewnętrzne, ale i zgodne z wymaganiami określonych linii lotniczych. Konieczne jest też zdobycie odpowiedniego doświadczenia. Operatorzy cargo zatrudnieni początkowo na umowie-zleceniu zarabiają 29 zł brutto za godzinę, po przeszkoleniu ich pensja wzrasta do 40 zł brutto za godzinę" – mówi Gazecie Wyborczej Robert Makowski, , dyrektor handlowy lotniska w Łodzi. Licząc więc standardowo (40 godzin pracy w tygodniu) miesięczna pensja operatora sekcji rampowo-magazynowej to ok. 6,4 tys. zł brutto.

