Lustra interaktywne – przyszłość reklamy digital display?

Lustro eMirror – interaktywny nośnik reklamowy

Lustro jest wyjątkowym elementem wyposażenia, który bezapelacyjnie potrafi przyciągnąć spojrzenie. Umieszczone w przestrzeni publicznej, przy wykorzystaniu inteligentnych technologii może zostać wykorzystane jako intrygujący nośnik informacyjno-reklamowy. W jaki sposób? Na tafli szkła wyświetla się treść. Osoba stojąca przed takim e-lustrem może przejrzeć się w nim i jednocześnie obejrzeć skierowany do niej przekaz reklamowy.

I nie byłoby w tym nic zaskakującego, gdyby nie serce takiego urządzenia – jego system operacyjny. Dzięki technologii analizy danych sensorycznych i modelowi AI zbiera on dane o osobie stojącej przed lustrem, analizuje wiek, płeć, cechy anatomiczne, emocje, reakcję odbiorcy na wyświetlane treści etc. Następnie automatycznie w czasie rzeczywistym dobiera stosowny przekaz reklamowy do danego odbiorcy. To jednak nie wszystko. eLustro gromadzi także pełne statystyki wyświetleń, dzięki czemu reklamodawca z łatwością otrzyma analizę zwrotną kampanii opartą o mierzalne, wiarygodne dane. Producentem takich innowacyjnych luster w Polsce jest Mirror Investment. Oferuje on nie tylko w pełni autorski projekt, ale też produkt oparty o najwyższej jakości komponenty oraz unikalny system operacyjny.

Możliwości eMirror w przestrzeni publicznej

Potencjał luster eMirror jest ich ogromną zaletą. Przykładowe miejsca, w których można je instalować obejmują szereg placówek komercyjnych i obiektów o charakterze użyteczności publicznej. Doskonale sprawdzą się w sklepach, galeriach handlowych, punktach gastronomicznych, ponadto można je zamontować w biurach, urzędach, placówkach opieki zdrowotnej i edukacyjnych, w instytucjach kultury, na lotniskach, dworcach, w punktach informacji miejskiej, na miejskich placach, stadionach i obiektach sportowych innego typu, także stacjach benzynowych lub nawet w transporcie publicznym. Jak można wykorzystać lustra interaktywne w powyższych miejscach? Możliwości jest wiele. W galeriach handlowych e-lustro może na przykład wyświetlać odbiorcy targetowane reklamy dotyczące bieżących promocji z jednoczesnym wskazaniem drogi do poszczególnych sklepów. W urzędach i placówkach użyteczności publicznej eMirror może wyświetlać pilne komunikaty, informacje o bieżących wydarzeniach, rozkładzie budynku, porady itp. Ciekawym rozwiązaniem jest możliwość wykorzystania e-luster w szklanej zabudowie. Takie rozwiązanie sprawdzi się wyjątkowo w przestrzeniach biurowych, gdzie może służyć jako dodatkowy wyświetlacz do komputera, telefonu, a także odwiedzającym firmę gościom może zaprezentować najnowsze osiągnięcia przedsiębiorstwa, poinformować o wartościach organizacji, pokazać trendy rozwojowe, ale również pokierować w odpowiednie miejsce. W obiektach świadczących usługi medyczne z kolei może, na podstawie analizy, zasugerować stosowanie określonych suplementów diety, kosmetyków czy zaproponować zestaw zabiegów zdrowotnych. Potencjał programmatic marketingu podsuwa wciąż nowe rozwiązania i możliwości zastosowania, zaś badania rynków zagranicznych wskazują na stopniowe zastępowanie tradycyjnych luster lustrami typu smart mirror.

Czy znajdą one zastosowanie w Polsce? Tak. Wystarczy stanąć przed eMirror i odkryć efekt WOW.

