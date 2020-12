Maczfit: Chcemy zbudować technologię przyszłości

Jak podsumowują państwo ten rok w biznesie cateringów dietetycznych w czasie pandemii?

Maciej Lubiak: 2020 okazał się dla nas poniekąd rokiem innowacji. Po pierwsze wprowadziliśmy szereg zmian, które pozwalają nam stale podnosić poprzeczkę w branży i udowadniać, że nieustannie się rozwijamy i regularnie odpowiadamy na potrzeby klientów. Wprowadziliśmy opcję wyboru menu, usługę Box2Box, która umożliwia dodawanie oraz usuwanie posiłków z diety, a także uruchomiliśmy funkcjonalną aplikację Maczfit do zadań specjalnych, która okazała się dużym wyzwaniem i sukcesem jednocześnie.

Czy w związku z wprowadzeniem obostrzeń zauważyli państwo zmianę klientów i ich potrzeb? Pojawiły się nowe trendy?

Większość firm, w tym również nasza, zmieniła model pracy na zdalny. Nasi dotychczasowi klienci zaczęli spędzać większość czasu w domu, co sprzyjało samodzielnemu gotowaniu. Był to moment niepewności, w którym zauważyliśmy spadek zamówień. Szybko jednak okazało się, że catering dietetyczny to coś więcej, niż posiłki dostarczane pod drzwi mieszkania. To przede wszystkim zbilansowana, zdrowa i bezpieczna dla organizmu dieta. Klienci szybko zauważyli, że samemu w domu nie da się gotować i jeść zdrowo i różnorodnie tak jak z Maczfitem. Pojawili się też nowi użytkownicy, którzy dotąd żywili się w restauracjach. Kiedy lokale zostały zamknięte, zaczęli myśleć o własnym zdrowiu, samopoczuciu, odporności oraz alternatywie w nowej rzeczywistości. Teraz do dyspozycji mają wybór menu, w którym mogą wybierać spośród 25 posiłków każdego dnia, a więc nikt nie narzuca im, co jutro pojawi się na ich talerzu. Finalnie otrzymali zatem restaurację po prostu zamkniętą w pudełku i zostali z nami na dłużej. Niewątpliwie Polacy mają także coraz większą świadomość, że nie warto sięgać po fast foody, hot doga czy zapiekankę, a pandemia szczególnie zwróciła uwagę społeczeństwa na kwestie związane ze zdrowiem psychicznym i fizycznym. Jeszcze większą popularnością zaczęły cieszyć się diety wegetariańskie, wegańskie, a także programy dietetyczne skierowane do osób z nietolerancjami.

