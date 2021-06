Maczfit szykuje na Helu alternatywę dla nadmorskiej gastronomii

Poszerzenie zasięgu o rejon bardzo chętnie wybierany przez Polaków na miejsce letniego wypoczynku, to ukłon marki w stronę klientów.

Nawyki żywieniowe Polaków w ciągu ostatniej dekady uległy diametralnej zmianie.

Ludzie zwracają coraz większą uwagę na to, co jedzą, sprawdzają składy, kupują produkty z ekologicznych upraw.

– Doskonale zdajemy sobie sprawę, że nasi klienci oczekują, byśmy podążali za ich potrzebami. Staramy się to robić najlepiej, jak tylko potrafimy. Cały czas badamy rynek, obserwujemy zachowania i wsłuchujemy się w opinie naszych konsumentów – na tej podstawie podejmujemy strategiczne decyzje, wprowadzamy kolejne udogodnienia. Wzięliśmy pod uwagę, że latem nasi klienci często odwiedzają północ kraju, dlatego postanowiliśmy, że przez całe wakacje będziemy dowozić posiłki na Półwysep Helski tak, by mogli bez ograniczeń kontynuować swoją dietę również na urlopie – mówi Anna Chylewska, Dyrektor Operacyjna w Maczfit.

W sezonie wakacyjnym pudełka od Maczfit można będzie odbierać m.in. w Chałupach, Helu, Kuźnicy, Jastarni, Juracie, Pucku czy Władysławowie. Przez cały rok dostawy są natomiast realizowane do Trójmiasta. Marka zadbała o to, by o swojej obecności nad morzem poinformować nie tylko stałych klientów, ale także wszystkich zmierzających na Hel turystów. O alternatywie dla nadmorskiej gastronomii będzie obwieszczać kilkadziesiąt tablic reklamowych ulokowanych przy głównej arterii komunikacyjnej półwyspu oraz w strategicznych punktach helskich kurortów.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl