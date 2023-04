Choć ostatnie 3 lata potężnie doświadczyły branżę budowlaną, WPIP mocno stoi na nogach. Co więcej - odnotowuje rekordowe wyniki i poszerza sieć działań.

Jak obecnie wygląda rynek generalnego wykonawstwa w Polsce? W jaki sposób pandemia odcisnęła na nim piętno i z czym przychodzi mierzyć się wykonawcom do dzisiaj?

Janusz Signetzki, wiceprezes zarządu WPIP: Sytuacja na rynku generalnego wykonawstwa jest bardzo mocno związana z aktywnością inwestorów. Nietrudno zauważyć, że w ostatnim czasie ona spadła. Szczególnie wyraźnie widać to na przykładzie budownictwa mieszkaniowego. Według danych GUS, w dwóch pierwszych miesiącach tego roku rozpoczęto o 31,7 proc. mniej budów niż tym samym okresie 2022 r. Lepiej sytuacja wygląda na rynku nieruchomości magazynowych, ale także w tym segmencie inwestorzy wykazują daleko posuniętą ostrożność. Ma ona oczywiście związek z wysoką inflacją, podwyżką stóp procentowych, ograniczonymi możliwościami pozyskania kapitału, wpływającymi na wydłużenie się procesu decyzyjnego. Dodatkowo do krótkich nie należy także czas oczekiwania na pozwolenie na budowę oraz decyzję środowiskową.

Konsekwencje tego stanu rzeczy widać choćby podczas przetargów na realizację obiektów przemysłowych, magazynowych oraz użyteczności publicznej. Startuje w nich nawet 100 proc. więcej generalnych wykonawców niż jeszcze niedawno. Duża część z nich wcześniej była mocno związana z branżą deweloperską, która w największym zakresie wstrzymała swoje inwestycje.

Na pewno wydarzenia, które miały miejsce w ostatnich latach, stanowiły duże wyzwanie dla całej branży budowlanej, w tym generalnych wykonawców. Pandemia koronawirusa mocno na nią wpłynęła, ale inwestycje, szczególnie w segmencie magazynowym, napędzał rozwój sektora e-commerce, poza tym mieliśmy do czynienia z niskim poziomem stóp procentowych. Wybuch wojny na Ukrainie spowodował lawinowy wzrost cen, m.in. stali oraz ropy. One co prawda są teraz dużo niższe, ale mierzymy się z kolei wysokim poziomem inflacji. To wpływa m.in. na wzrost kosztów robocizny i konieczność podnoszenia naszym pracownikom wynagrodzeń.

Wielkim wygranym pandemii okazał się właśnie rynek magazynów. WPIP specjalizuje się w tej dziedzinie. Co się zmieniło u Państwa przez ostatnie 3 lata?

Ostatnie lata stoją pod znakiem dynamicznego rozwoju rynku powierzchni magazynowych w Polsce. Najlepiej widać to po wzroście jego zasobów. Według raportów firmy AXI IMMO, na zakończenie 2020 r. wynosiły one 20,5 mln m kw., 2022 r – już 28,3 mln m kw. Bardzo dynamicznie rozwija się również WPIP. Ma na to wpływ nasze podejście do klienta, elastyczność w dopasowywaniu się do jego potrzeb. Budujemy sprawnie i szybko. Mało tego, oferujemy inwestorom kompleksową realizację inwestycji, z doradztwem w zakresie wdrażania optymalnych rozwiązań oraz wsparciem na każdym jej etapie. Dysponujemy zgranym zespołem specjalistów złożonym m.in. z wykwalifikowanych inżynierów, architektów, doświadczonych managerów. Dlatego klienci do nas wracają. W 2022 r. realizowaliśmy w sumie 31 inwestycji budowlanych. Mimo, jak ocenia wielu fachowców, jednego z najtrudniejszych lat w polskim budownictwie, osiągnęliśmy rekordowy w historii firmy obrót w wysokości 470 mln zł. Jest to wzrost o ok. 34 proc. w porównaniu z 2021 r. A on też był dla nas rekordowy.

Jakie dziś są oczekiwania klientów logistyczno-magazynowych?

Dla inwestorów, co zrozumiałe, bardzo ważny jest możliwe jak najkrótszy czas realizacji projektu i możliwość wprowadzania w nim zmian. W tym drugim przypadku na wysokości zadania musi stanąć biuro projektowe i szybko zareagować. Można tylko żałować, że do tego tempa nierzadko nie dostosowują się urzędy. Czasami po prostu brakuje im elastyczności. Budynki muszą ponadto być zaprojektowane tak, żeby można było łatwo i bez komplikacji je rozbudować. Ważna jest też łatwość ich adaptacji do potrzeb najemców.

Coraz większą wagę przywiązuje się do rozwiązań odpowiadających za obniżenie kosztów eksploatacyjnych obiektów. To w obecnych czasach, w kontekście wysokich cen energii, ma niebagatelne znaczenie. Chodzi o instalacje fotowoltaiczne, magazyny energii, pompy ciepła, system BMS wspierający zarządzanie budynkiem, który może odpowiadać, w zależności od potrzeb, za sterowanie klimatyzacją, wentylacją oraz oświetleniem. Co więcej, my takie rozwiązania mamy w swojej ofercie, rekomendujemy je naszym klientom i coraz częściej są one wdrażane.

Co z zielonym budownictwem? Czy uda się spełnić unijne wymogi w budynkach produkcyjno-logistycznych?

Ekologiczna rewolucja w budownictwie nie omija budynków magazynowo-przemysłowych. W ostatnich latach obserwujemy dynamiczny wzrost tego typu obiektów, które mogą pochwalić się tzw. zielonymi certyfikatami. Świetnie pokazuje to najnowszy dostępny raport, opracowany przez Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego. Tylko od marca 2021 r. do marca 2022 r. certyfikacji poddano rekordowe 171 budynków. Dzięki temu ich łączna liczba wzrosła do prawie 400. Teraz jest ich jeszcze więcej. Ale już na tamten moment udział certyfikowanej (w tym przypadku chodziło o certyfikaty BREEAM, LEED oraz DGNB) powierzchni magazynowej w Polsce kształtował się na poziomie 41 proc. Z kolei w tym roku na rynku pojawił się nowy standard. Chodzi o opracowany przez poznański Ośrodek Badań i Rozwoju „Save The Planet” certyfikat „Planet Friendly”.To system certyfikacji budynków oraz przestrzeni oceniający je m.in. pod kątem energooszczędności, zrównoważonego rozwoju oraz well-being’u. Zdążyły go już m.in. uzyskać obiekty, które realizowaliśmy. Mam tu na myśli magazyn logistyczny Schiessl Polska w Środzie Wielkopolskiej oraz zlokalizowany w powiecie nowodworskim nowy budynek firmy Marolex, łączący w sobie trzy funkcje: biurową, magazynową oraz produkcyjną. W procesie certyfikacji jest też siedziba naszej firmy, Smart Building Center. To obiekt biurowo-produkcyjny, który posiada już certyfikat LEED o najwyższym standardzie Platinum oraz WELL Building Standard (Silver). Dużo mówi to o naszym podejściu do kwestii zrównoważonego rozwoju w budownictwie. Proponując naszym klientom „zielone rozwiązania”, chcemy pokazać, że jesteśmy wiarygodni, sami je stosujemy, o czym właśnie świadczą przyznane certyfikaty.

Biorąc pod uwagę wspomniany przeze mnie trend, nie obawiam się, że właściciele powierzchni magazynowo-produkcyjnych będą mieli poważny problem z dostosowaniem się do przepisów, które w niedalekiej przyszłości mogłyby wejść w życie. Wiadomo, stosowanie ekologicznych rozwiązań generuje na początku większe koszty, co wywołuje jeszcze w niektórych firmach pewien opór, ale zielona rewolucja jest już faktem. Spodziewam się ponadto, że w najbliższych latach będziemy obserwowali zjawisko polegające na modernizacji starszych obiektów tak, żeby mogły spełniać ekologiczne standardy.

Jakie nowe trendy pojawiły się w budownictwie hal? Biurowce zmierzają w kierunku drewna, a czy Państwa sektor myśli w ogóle o takiej alternatywie?

Drewno klejone pojawia się także coraz częściej w budynkach użyteczności publicznej. Dobrym przykładem jest choćby zakończona przez nas w marcu budowa hali widowiskowo-sportowej w Nowej Soli. Główna konstrukcja nośna dachu, czyli dźwigary, została wykonana właśnie z takiego materiału. Ale w kontekście polskich obiektów magazynowych, drewno klejone nie jest jeszcze stosowane, choćby ze względu na wysokie koszty. Dlatego w naszym kraju największą popularnością cieszą się wciąż konstrukcje stalowe. Inaczej jest np. w Austrii, gdzie duża część hal magazynowych jest już wykonana właśnie z drewna klejonego.

Na pewno można zauważyć, że coraz więcej właścicieli obiektów magazynowych przywiązuje wagę do wyglądu fasad. Występuje coraz więcej przeszkleń, pojawia się bardziej zróżnicowana niż do tej pory kolorystyka. Kto wie, może za jakiś czas na terenie centrów logistycznych nawierzchnia asfaltowa wyprze najczęściej do tej pory stosowaną kostkę brukową?

Choć WPIP działa głównie na rynku magazynowym, macie na swoim koncie realizacje w innych sektorach, m.in. budynki użyteczności publicznej. Na czym polega różnica w budowaniu od strony generalnego wykonawcy?

Różnic jest co najmniej kilka. Po pierwsze, tempo prac wykonywanych przy okazji realizacji budynków użyteczności publicznej zazwyczaj nie jest tak szybkie, jak w przypadku obiektów komercyjnych. Zależy m.in. od tego, w jaki sposób w budżecie inwestora, np. samorządu, zostały zabezpieczone środki finansowe oraz finansowania zewnętrznego. Dłuższy jest także sam proces inwestycyjny, choćby ze względu na częstsze protesty składane przez generalnych wykonawców przy okazji rozstrzygania zwycięzców przetargów. Przy okazji realizacji inwestycji publicznych większą rolę odgrywają inspektorzy nadzoru oraz inżynierowie kontaktu. Natomiast praktycznie żadnej – tzw. zielone certyfikaty. W przeciwieństwie do nieruchomości komercyjnych, na razie nie widać, żeby inwestorzy budynków użyteczności publicznej chcieli się o nie ubiegać.

Jest jeszcze jedna ważna rzecz. Chodzi o aspekt społeczny realizowania inwestycji użyteczności publicznej. Doświadczyliśmy tego na przykładzie hali widowiskowo-sportowej w Nowej Soli. Jest to obiekt niezwykle ważny dla lokalnego samorządu i społeczności, nowoczesna wizytówka miasta. Miejsce, gdzie swoje mecze rozgrywają zarówno lokalne drużyny sportowe, jak i odbywają się imprezy kulturalne. Budynek, w którym spotykają się mieszkańcy Nowej Soli i mogą wspólnie przeżywać emocje. Było je widać choćby podczas inauguracyjnego meczu siatkarzy Astry na nowym obiekcie. Wiem co mówię, bo miałem przyjemność obserwować go na miejscu.

Dywersyfikacja realizacji to klucz do sukcesu? Czy lepiej być specjalistą w jednej dziedzinie budownictwa? Nad czym dziś pracuje WPIP? Jakie macie plany?

Jesteśmy firmą, która podczas 30 lat istnienia ma na swoim koncie kilkaset zrealizowanych inwestycji. Posiadamy bogate doświadczenie w budowaniu obiektów magazynowych i przemysłowych. Jesteśmy jednak otwarci na realizację inwestycji innego typu, czego przykładem jest wspomniana już przeze mnie hala widowiskowo-sportowa w Nowej Soli. Chcemy kontynuować nasz dynamiczny rozwój nie tylko na terenie Polski, dlatego planujemy wejście na rynki zagraniczne. W dalszym ciągu zamierzamy proponować naszym klientom proekologiczne oraz energooszczędne rozwiązania, chcąc funkcjonować jako firma działająca zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, troszcząca się o stan środowiska naturalnego.

O tym jak ważną rolę w strategii naszej firmy pełni dywersyfikacja, świadczy chociażby fakt, że zakończona została budowa biogazowni w Iłówcu Wielkim. Roczna wydajność instalacji to 2 mln m sześc., a zainstalowana moc wynosi 0,499 MW. Jej właścicielem jest spółka WPIP Green Energy, której, jako WPIP, jesteśmy większościowym udziałowcem.

To nie wszystko. W marcu gościliśmy na targach MIPIM w Cannes. Przedstawialiśmy tam nasz nowy projekt. Jest to inwestycja mieszkaniowa w centrum Poznania, z widokiem na Jezioro Maltańskie o powierzchni użytkowej mieszkalnej wynoszącej ponad 60 tys. m kw.